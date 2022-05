Eclipse Lunar: saiba qual horário e em quais estados será possível ver

Chegou o grande dia! O eclipse lunar total com 'Lua de Sangue' começa neste domingo, 15, e atinge seu ápice na madrugada desta segunda-feira, 16. Este será o primeiro eclipse lunar total desde maio de 2021, e ele poderá ser visto de todo o Brasil.

O que é um eclipse lunar total?

Um eclipse lunar total ocorre quando a Lua e o Sol estão exatamente em lados opostos da Terra.

A Lua fica na sombra da Terra, mas um pouco da luz solar atravessa a Terra e atinge o satélite. É isso que faz com que a Lua fique num tom de vermelho durante o eclipse. Quanto mais poeira ou nuvens na atmosfera da Terra durante o eclipse, mais vermelha a Lua aparecerá.

De acordo com a Nasa, este fenômeno faz com que a Lua pareça cerca de 7% maior que a média.

O que é Lua de Sangue?

Entre a noite de domingo e a madrugada de segunda, a Lua entra na sombra da Terra e cria um eclipse lunar total - o primeiro desde maio de 2021. O ápice será por volta da 1h11, quando o satélite natural fica vermelho, fenômeno conhecido como "Lua de Sangue".

"Esse avermelhado é justamente o mesmo efeito do pôr do sol. A gente vê a luz solar tangenciado a Terra e a atmosfera vai espalhar o avermelhado", explica o astrônomo João Fonseca, diretor do Planetário do Ibirapuera.

Qual será a duração do eclipse?

O eclipse irá aparecer no céu por volta das 22h30 no horário de Brasília, na noite de domingo, 15. Sua fase total ocorre na madrugada do 16, às 1h11 da manhã. O fenômeno perdura até 4h da manhã.

Hora a hora do eclipse

15/5, às 22h32: começa o eclipse penumbral, pouco visível. Lua entra na penumbra da Terra (parte externa da sombra).

15/5, às 23h27: começa o eclipse parcial. Lua começa a entrar na umbra (sombra interna) da Terra. A olho nu, uma sombra vai deixando uma “mordida” no satélite natural conforme entra na umbra.

16/5, às 00h29: eclipse total começa. Lua fica avermelhada.

16/5, às 01h53: totalidade termina.

16/5, às 02h55: eclipse parcial termina.

16/5, às 03:50: eclipse penumbral termina.

Confira o horário do eclipse nas capitais

Sudeste

São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória: começa às 22:32 pelo horário de Brasília, atinge o ápice às 01:11,e às 03:51 de madrugada do dia 16 de Maio de 2022 chega ao fim.

Sul

Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba: começa às 22:32 pelo horário de Brasília, atinge o ápice às 01:11,e às 03:51 de madrugada do dia 16 de Maio de 2022 chega ao fim.

Centro Oeste

Brasília e Goiânia: começa às 22:32 pelo horário de Brasília, atinge o ápice às 01:11,e às 03:51 de madrugada do dia 16 de Maio de 2022 chega ao fim.

Cuiabá e Campo Grande: começa às 21:32 pelo horário de Brasília, atinge o ápice às 00:11,e às 02:51 de madrugada do dia 16 de Maio de 2022 chega ao fim.

Nordeste

Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Tersina e São Luís: começa às 22:32 pelo horário de Brasília, atinge o ápice às 01:11,e às 03:51 de madrugada do dia 16 de Maio de 2022 chega ao fim.

Norte

Rio Branco: começa às 20:32 pelo horário de Brasília, atinge o ápice às 23:11,e às 01:51 de madrugada do dia 16 de Maio de 2022 chega ao fim.

Manaus, Porto Velho e Boa Vista: começa às 21:32 pelo horário de Brasília, atinge o ápice às 00:11,e às 02:51 de madrugada do dia 16 de Maio de 2022 chega ao fim.

Macapá, Belém e Palmas: começa às 22:32 pelo horário de Brasília, atinge o ápice às 01:11,e às 03:51 de madrugada do dia 16 de Maio de 2022 chega ao fim.