Ebony anuncia 'Último Ato' após turnê pela Europa; veja datas

Ebony: artista encerra a era “KM2 (De Luxo)” com sequência de shows pelo Brasil até setembro. (Reprodução/Instagram)
Repórter
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12h47.
Última atualização em 14 de agosto de 2026 às 17h16.
Depois de levar a era “KM2 (De Luxo)” para a Europa, com quatro apresentações esgotadas e três festivais, Ebony volta ao Brasil para os últimos shows do projeto. Batizada de “Último Ato”, a sequência começa neste sábado, 15, em Belo Horizonte, e termina em 26 de setembro, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.
A agenda inclui apresentações em festivais como Elemento em Movimento, Maceió Pop Festival e Afropunk Experience. Em São Paulo, no dia 19 de setembro, Ebony participa do show que celebra os dez anos de “Castelo & Ruínas”, de BK, no Nubank Parque.
O show na Fundição Progresso será o maior headline autoral de Ebony até hoje e marcará oficialmente o encerramento da turnê “KM2 (De Luxo)”. O projeto acompanhou diferentes momentos da trajetória da artista e ganhou uma nova dimensão com a primeira turnê internacional.
Para Ebony, a despedida é também o fechamento de um trabalho no qual participou diretamente de diferentes etapas da criação, da música à direção artística.
“É sempre muito triste me despedir de algo que por muito tempo era a única coisa pela qual eu me importava. Ainda mais sendo um projeto que eu me dediquei por completo, pensando desde as músicas à direção criativa, coreografia, a mensagem que eu queria passar”, afirma a artista.
Apesar da despedida, Ebony vê o encerramento como o início de uma nova etapa. “Eu acredito que essa era está sendo finalizada com uma sensação positiva, de que consegui comunicar tudo que eu queria como artista e compositora, agora abrindo caminho para redesenhar o que eu posso fazer enquanto artista”, completa.