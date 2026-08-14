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Ebony anuncia 'Último Ato' após turnê pela Europa; veja datas

Após quatro shows esgotados e três festivais na Europa, artista encerra ciclo com apresentação no Rio em setembro

Ebony: artista encerra a era “KM2 (De Luxo)” com sequência de shows pelo Brasil até setembro. (Reprodução/Instagram)

Ebony: artista encerra a era “KM2 (De Luxo)” com sequência de shows pelo Brasil até setembro. (Reprodução/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12h47.

Última atualização em 14 de agosto de 2026 às 17h16.

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Depois de levar a era “KM2 (De Luxo)” para a Europa, com quatro apresentações esgotadas e três festivais, Ebony volta ao Brasil para os últimos shows do projeto. Batizada de “Último Ato”, a sequência começa neste sábado, 15, em Belo Horizonte, e termina em 26 de setembro, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.

A agenda inclui apresentações em festivais como Elemento em Movimento, Maceió Pop Festival e Afropunk Experience. Em São Paulo, no dia 19 de setembro, Ebony participa do show que celebra os dez anos de “Castelo & Ruínas”, de BK, no Nubank Parque.

Fim da era 'KM2'

O show na Fundição Progresso será o maior headline autoral de Ebony até hoje e marcará oficialmente o encerramento da turnê “KM2 (De Luxo)”. O projeto acompanhou diferentes momentos da trajetória da artista e ganhou uma nova dimensão com a primeira turnê internacional.

Para Ebony, a despedida é também o fechamento de um trabalho no qual participou diretamente de diferentes etapas da criação, da música à direção artística.

“É sempre muito triste me despedir de algo que por muito tempo era a única coisa pela qual eu me importava. Ainda mais sendo um projeto que eu me dediquei por completo, pensando desde as músicas à direção criativa, coreografia, a mensagem que eu queria passar”, afirma a artista.

Apesar da despedida, Ebony vê o encerramento como o início de uma nova etapa. “Eu acredito que essa era está sendo finalizada com uma sensação positiva, de que consegui comunicar tudo que eu queria como artista e compositora, agora abrindo caminho para redesenhar o que eu posso fazer enquanto artista”, completa.

Agenda do 'Último Ato'

  • 15 de agosto — Festival Zero31 — Belo Horizonte (MG)
  • 5 de setembro — Elemento em Movimento — Ceilândia (DF)
  • 11 de setembro — Maceió Pop Festival — Maceió (AL)
  • 12 de setembro — Afropunk Experience — Recife (PE)
  • 19 de setembro — Nubank Parque — São Paulo (SP)
  • 26 de setembro — Fundição Progresso — Rio de Janeiro (RJ)
A cantora e rapper Ebony posa para foto em estúdio.

A cantora e rapper Ebony; artista se destaca na cena nacional da música urbana. (Divulgação)

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