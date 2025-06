É pro em Tetris? Saiba como participar de competição mundial

A icônica franquia de videogames Tetris, criada em 1984 pelo programador russo Alexei Pajitnov, ganha uma nova dimensão competitiva com o lançamento do Red Bull Tetris, um campeonato mundial aberto a jogadores de todo o mundo, incluindo o Brasil.

ExO torneio foi anunciado no último dia 6, data que celebra o Dia Mundial do Tetris, e promete reunir competidores de 55 países para uma grande final que acontecerá entre os dias 11 e 13 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Red Bull Tetris: um torneio inovador e acessível

O Red Bull Tetris é um torneio inovador que utiliza uma versão do jogo desenvolvida com autorização da Tetris Company, empresa fundada pelo próprio Pajitnov. Diferente do Tetris clássico, essa versão apresenta partidas com tempo limitado — cada rodada dura 3 minutos — e inclui power-ups que alteram a dinâmica do jogo, tornando a competição ainda mais estratégica e emocionante. O objetivo é acumular o maior número de linhas completas dentro desse período.

Qualquer pessoa maior de 18 anos pode participar, bastando acessar o site oficial do torneio (www.redbulltetris.com) e jogar pelo celular ou computador. Os jogadores podem tentar quantas vezes quiserem para melhorar sua pontuação, que é registrada no ranking oficial. Para se inscrever, é necessário fornecer um e-mail e número de celular para validação.

Etapas e oportunidades para os brasileiros

No Brasil, as inscrições ficam abertas até 31 de outubro. Os oito melhores colocados no ranking nacional avançam para uma fase presencial em São Paulo, onde disputarão partidas individuais em formato 1vs1. O vencedor dessa etapa representará o país na final mundial em Dubai, enquanto o segundo colocado também terá a oportunidade de acompanhar o evento como espectador.

O grande espetáculo em Dubai

A final em Dubai será um espetáculo à parte, com mais de 2.000 drones formando um tabuleiro de Tetris gigante no céu do deserto, criando uma experiência visual inédita para o público. Além das partidas decisivas, o evento contará com apresentações musicais, experiências imersivas e convidados especiais, reunindo os melhores jogadores do mundo para uma competição de alto nível.

Red Bull Tetris x Classic Tetris World Championship

Vale destacar que o Red Bull Tetris não é o único campeonato mundial de Tetris atualmente. Existe também o Classic Tetris World Championship (CTWC), realizado desde 2010 nos Estados Unidos, que é focado no Tetris clássico e tem uma estrutura menor, com inscrições presenciais e taxa de participação. Já o Red Bull Tetris se destaca por sua acessibilidade online e pela grandiosidade do evento final, oferecendo uma experiência imersiva para competidores e público.