A Apple aprovou nesta terça-feira retorno do jogo Fortnite, da Epic Games, à App Store dos Estados Unidos, cinco anos após sua remoção inicial. O anúncio da liberação foi feito pela desenvolvedora de games em um post no X (antigo Twitter).

O jogo de RPG foi retirado da plataforma em 2020, após a Epic implementar em sua versão web um sistema de pagamento direto, contornando o mecanismo da Apple que cobra até 30% de taxa por transações dentro dos aplicativos. Essa ação provocou o descontentamento da Apple e desencadeou uma longa disputa judicial, segundo informações da CNBC.

Fortnite is BACK on the App Store in the U.S. on iPhones and iPads... and on the Epic Games Store and AltStore in the E.U! It’ll show up in Search soon!

Get Fortnite on the App Store in the U.S. ➡️ https://t.co/HQu3pYCXFm pic.twitter.com/w74QPFFkOS

— Fortnite (@Fortnite) May 20, 2025