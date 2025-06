Microsoft sente pressão do Switch 2 e leva o Xbox para a plataforma ROG Ally

Pressionada pela ascensão do Switch 2 e pelo domínio do SteamOS no mercado de portáteis, a Microsoft apresentou nesta semana uma nova proposta para levar a experiência Xbox a dispositivos móveis, começando pelo ROG Ally — desenvolvido com a Asus. A empresa reformulou a interface do Windows 11 voltada a jogos, com foco em desempenho, consumo de energia e integração entre plataformas.

A atualização inclui melhorias na Xbox App, que agora unifica jogos de PC, Steam e outras lojas, facilitando o acesso a bibliotecas diversas em um único ambiente. O Game Bar também foi redesenhado com ajustes rápidos de conectividade, interface simplificada e foco em alternância fluida entre jogos e aplicativos.

Além da interface, o sistema foi otimizado para reduzir o uso de memória e bateria, especialmente em momentos de inatividade, um ponto sensível em dispositivos Windows portáteis. A novidade será liberada primeiro nos modelos ROG Ally e Ally X, com previsão de expansão a outros portáteis com Windows 11.

A Microsoft também anunciou o desenvolvimento de um programa semelhante ao Steam Deck Verified, que permitirá identificar quais jogos são otimizados para a nova experiência. A medida visa posicionar os dispositivos Windows como concorrentes viáveis frente ao portátil da Valve, que atualmente domina o setor com sistema próprio e interface adaptada.

Plano de console portátil próprio é arquivado

No final de maio, foi relevado que a Microsoft suspendeu o desenvolvimento de um console portátil próprio da linha Xbox, decidindo focar no aprimoramento da experiência de jogos no Windows 11 e estreitar colaborações com outras fabricantes, como Asus e Lenovo. Toda a divisão responsável pelo projeto teria sido arquivada temporariamente.

Portanto, o anúncio desta semana confirma a estratégia atual da empresa, que busca fortalecer seu ecossistema de jogos e reforçar suas parcerias, defendendo, com isso, sua presença no mercado, especialmente do SteamOS.