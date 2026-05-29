Economia

Macro em Pauta

Brasil registra a 6ª maior alta do PIB no mundo no início de 2026

O resultado do trimestre coloca o Brasil à frente de economias como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido e Itália

PIB: Entre os países no top 10, apenas a China cresceu mais que o Brasil (Getty Images/Getty Images)

PIB: Entre os países no top 10, apenas a China cresceu mais que o Brasil (Getty Images/Getty Images)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09h35.

Última atualização em 29 de maio de 2026 às 09h44.

O crescimento de 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) coloca o Brasil em 6º lugar em comparação com o avanço da atividade econômica de 51 países no primeiro trimestre de 2026, segundo projeções compiladas por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.

O cálculo se baseia no valor corrente do PIB e nas projeções do Fundo Monetário Internacional para as principais economias globais.

O resultado do trimestre coloca o Brasil à frente de Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido e Itália, países que integram as dez maiores economias do mundo. Entre os países no top 10, apenas a China cresceu mais que o Brasil.

O país que mais cresceu no período foi Hong Kong, com alta de 2,9%, seguido por Taiwan (2,8%) e Dinamarca (1,9%). Fecham as cinco economias que mais cresceram no período: Coreia do Sul (1,7%) e China (1,3%).

Entre os países com menor crescimento nos primeiros três meses do ano estão a Nigéria, que teve queda do PIB de 19,9%, a Irlanda, com retração de 2%, e a Arábia Saudita, com recuo de 1,5%.

PIB do 1º trimestre acelera

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. 

Na comparação com o 1º trimestre de 2025, o ritmo da economia avançou 1,8%, enquanto no acumulado dos últimos quatro trimestres, o PIB registrou elevação de 2,0%.

O crescimento foi puxado pelo resultado positivo do agro e serviços, além do aumento do consumo das famílias.

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