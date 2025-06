MEC e Inep prorrogam prazo de inscrição do Enem; veja calendário atualizado do exame

Quem ainda não conseguiu garantir a vaga no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 vai ter mais tempo. O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciaram, neste sábado, 7, que o prazo de inscrição foi estendido até a próxima sexta-feira, 13 de junho.

A medida foi tomada para dar mais uma chance aos candidatos que perderam o prazo final de matrícula, encerrado na última sexta-feira, 6.

As inscrições podem ser feitas até a nova data pelo site oficial do Enem, na Página do Participante. A prorrogação também vale para os pedidos de atendimento especializado e de tratamento por nome social. Vale lembrar que, para os candidatos não isentos, será necessário o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85.

Calendário do Enem 2025

O Enem 2025, cujas provas continuam com as datas já definidas, será realizado nos dias 9 e 16 de novembro. A prova de linguagens, ciências humanas e redação será no dia 9, ao passo que a matemática e ciências da natureza será no dia 16.

Uma exceção será feita em algumas cidades do Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que afetará a logística da aplicação. Em Belém, Ananindeua e Marituba, as provas ocorrerão nas novas datas de 30 de novembro e 7 de dezembro.

O que muda com a prorrogação?

A prorrogação do prazo permite que mais estudantes possam garantir sua participação no exame, que é utilizado para ingresso em universidades públicas e privadas, critério para o FIES e o Sisu.

A prorrogação facilita a inclusão de candidatos que necessitam de ajustes no atendimento, como pessoas com deficiência ou em nome social. Para esses, o atendimento é imprescindível para garantir a acessibilidade necessária durante a aplicação das provas.