O verdadeiro segredo da resistência física pode estar no cérebro, diz estudo

O exercício físico pode estar transformando muito mais do que músculos e condicionamento. Um novo estudo publicado pela revista científica Neuron, da Cell Press, indica que o cérebro desempenha um papel central nos ganhos de resistência física observados após semanas de treino.

O cérebro também 'treina' com o corpo

A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade da Pensilvânia e acompanhou a atividade cerebral de camundongos durante e depois de sessões de corrida em esteira. Os pesquisadores descobriram que determinados neurônios permaneceram ativos por até uma hora após o fim do exercício, sugerindo que o processo de adaptação física continua mesmo durante a recuperação.

Segundo o autor principal do estudo, J. Nicholas Betley, a equipe queria entender por que tantas pessoas relatam sensação de clareza mental após atividades físicas. “Muitas pessoas dizem que se sentem mais lúcidas depois do exercício”, afirmou o pesquisador. “Queríamos entender o que acontece no cérebro após o exercício e como essas mudanças influenciam os efeitos do treino.”

A relação entre resistência física e atividade cerebral

Os cientistas concentraram a investigação em uma região cerebral chamada hipotálamo ventromedial, responsável por regular energia, peso corporal e níveis de açúcar no sangue. Dentro dessa área, eles analisaram neurônios conhecidos como SF1, que se mostraram altamente ativos durante a corrida e continuaram funcionando mesmo após o encerramento da atividade física.

Depois de duas semanas de treino diário, os camundongos passaram a correr distâncias maiores e suportar velocidades mais altas antes da exaustão. Ao mesmo tempo, os pesquisadores observaram um aumento significativo na ativação dos neurônios SF1.

A descoberta mais surpreendente veio na etapa seguinte do experimento. Quando os cientistas bloquearam a comunicação desses neurônios com o restante do cérebro, os animais deixaram de desenvolver resistência física, mesmo continuando a se exercitar normalmente. O efeito ocorreu inclusive quando o bloqueio acontecia apenas após os treinos.

A descoberta pode transformar tratamentos médicos

Para Betley, isso mostra que o cérebro pode ser tão importante quanto os músculos no processo de adaptação ao exercício. “Quando levantamos pesos, pensamos que estamos apenas construindo músculos”, disse o pesquisador. “Acontece que talvez estejamos fortalecendo o cérebro quando nos exercitamos.”

Os autores acreditam que essa atividade cerebral prolongada pode ajudar o corpo a utilizar melhor a glicose armazenada, acelerando a recuperação e permitindo que coração, pulmões e músculos se adaptem com mais eficiência a esforços repetidos. A descoberta também pode abrir caminho para novas estratégias para idosos, pacientes em reabilitação e atletas de alto rendimento.