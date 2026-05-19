O currículo perfeito pode ser a pior aposta para o futuro das empresas

Por décadas, critérios como diplomas de instituições renomadas, passagens por grandes corporações e anos de experiência na mesma função ditaram as regras dos processos seletivos. Mas isso está mudando. Cerca de 40% das habilidades dos profissionais atuais perderão a validade até 2030, segundo o Fórum Econômico Mundial.

Diante das transformações tecnológicas aceleradas, focar apenas no histórico passado do candidato se tornou um risco para a sobrevivência das empresas.

A contratação baseada em habilidades exige novos espaços de conexão entre empresas e candidatos.

Quando a técnica envelhece

Com o avanço das inteligência artificial, as competências técnicas e operacionais, como dominar um software específico ou programar em determinada linguagem, passaram a ter um prazo de validade cada vez menor.

Como consequência, o custo financeiro e operacional de um erro de contratação se tornou elevado. Quando uma organização prioriza um currículo tecnicamente perfeito, o resultado costuma ser um profissional que apresenta excelente desempenho em condições estáveis.

No entanto, esse perfil profissional paralisa diante da primeira mudança de ferramentas ou processos na empresa. A falta de resiliência e de raciocínio analítico transforma o investimento do recrutamento em prejuízo.

Contrate o potencial

A transição para a contratação por habilidades esbarra frequentemente em um impasse estratégico: a busca pelo "candidato unicórnio".

Muitas organizações desperdiçam meses de trabalho e recursos financeiros à procura de um profissional ideal que domine todas as ferramentas tecnológicas e tenha competências comportamentais impecáveis.

Por outro lado, a estratégia mais sustentável aponta para a contratação de profissionais com uma base sólida de soft skills. Uma vez que o colaborador possui agilidade de aprendizado e inteligência emocional, a capacitação técnica interna (hard skills) ocorre de maneira muito mais rápida e natural.

Recrutar além do currículo

Nesse contexto, iniciativas que aproximam empresas de profissionais avaliados para além do currículo ganham relevância estratégica. A Conferência de Carreira do Na Prática, se posiciona justamente nessa interseção: conectar organizações a jovens talentos previamente selecionados, treinados e preparados para conversas reais com recrutadores.

Para empresas, o evento funciona como uma alternativa mais eficiente ao recrutamento convencional. Os participantes passam por um processo que considera histórico acadêmico e profissional, protagonismo, engajamento, teste de lógica e alinhamento comportamental, além de um treinamento presencial focado em comunicação, relacionamento profissional e apresentação pessoal.

A proposta é reduzir tempo e custo de seleção, ao mesmo tempo em que aumenta as chances de fit cultural desde o início.

Empresas que querem contratar para o futuro precisam olhar além do currículo. Participe da Conferência de Carreira do Na Prática e conecte-se a talentos preparados