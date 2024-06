O sucesso das novelas no Brasil é estrondoso. Ano após ano, a audiência das emissoras nacionais vê seus pontos chegarem às alturas durante os episódios. No streaming, o sucesso prevalece: cada vez mais as plataformas partem em busca de conteúdos dramáticos em formato de novela e investem nas produções internacionais. Em especial as mexicanas.

Um tapa na cara ali, uma lágrima escorrendo sozinha, uma discussão acalorada. Pode-se dizer que as novelas do México tem um "tempero" agradável para o público brasileiro: costumam fazer um sucesso estrondoso por aqui entre os jovens e os adultos. Prova disso é a tão famosa e histórica "Usurpadora", que atingiu audiência recorde no Brasil quando foi transmitida, no fim dos anos 1990. Outro bom exemplo é Rebelde, que até hoje preenche estádios brasileiros com seus shows.

A EXAME separou abaixo 10 novelas mexicanas icônicas que podem ser assistidas no streaming. Veja a lista:

A Usurpadora (1998)

Sinopse: Paulina é uma jovem bondosa que precisa cuidar de sua mãe doente. Ao acaso, encontrará uma mulher idêntica a ela, a rica Paola Bracho, que mudará sua vida para sempre

Onde assistir: Globoplay

Rebelde (2004)

Sinopse: A novela conta a história história de adolescentes que abrem os olhos para a realidade do mundo em um ambiente elitista, onde o poder e os bens materiais são supervalorizados. Eles vão lutar pelo direito de amar, romper as barreiras sociais e pelos ideais nos quais acreditam.

Onde assistir: Globoplay e Apple TV+

Coração Indomável (2013)

Sinopse: A novela conta a história da pobre Maricruz que, após ter sido abandonada pelo marido, decide se vingar daqueles que a humilharam. Ela descobre ser filha de um homem rico, tornando-se uma mulher da alta sociedade

Onde assistir: Prime Vídeo

Maria do Bairro (1995)

Sinopse: Maria é uma garota que trabalha como catadora em um lixão. Após a morte de sua madrinha, ela é acolhida por uma família rica, passa a morar em uma mansão e se apaixona pelo filho dos donos da casa. Para viver seu grande amor, tem que lutar contra a hostilidade dos ricaços.

Onde assistir: Globoplay

Marimar (1994)

Sinopse: Marimar acompanha a humilde e bela jovem Marimar (Thalía), moradora de uma pequena vila de pescadores que vive os avôs idosos. Após se apaixonar por Sergio (Eduardo Capetillo), filho de um rico fazendeiro regional, sua simples vida sofrerá uma grande reviravolta.

Onde assistir: Globoplay

Triunfo do Amor (2010)

Sinopse: Um jovem casal deve lutar contra um passado que não lhes pertence e um presente que os ameaça, um mundo que parece perfeito, mas onde existe o mal e os segredos mais comovente

Onde assistir: Prime Vídeo e Apple TV+

Teresa (2010)

Sinopse: Teresa Chavez é uma jovem ambiciosa obcecada por dinheiro. Apesar de ser muito bonita e de ter crescido em uma família amorosa, ela está sempre amargurada e só pensa em deixar o bairro pobre onde vive

Onde assistir: Prime Vídeo