Após 20 anos desde "Malhação", ator de Cabeção volta à Globo; saiba motivo do afastamento

Quem tem o costume de assistir novelas provavelmente se lembra de Sergio Hondjakoff, conhecido por interpretar o adolescente atrapalhado Cabeção na novela "Malhação" nas temporadas de 2000 a 2005.

Os fãs da produção teen celebraram a volta do ator de 39 anos aos estúdios da TV Globo nesta terça-feira, 21, após um longo período afastado da teledramaturgia para tratamento contra a dependência química.

Durante a visita, ele almoçou com o diretor artístico da emissora, Fred Mayrink, acompanhado por seu terapeuta, Sandro Barros, que está auxiliando em seu processo de reabilitação.

“Momento muito especial no reencontro com o Sergio Hondjakoff com a Rede Globo. Obrigado pelo carinho Fred Mayrink. Seja a sua melhor versão. Positividade sempre”, escreveu o terapeuta em uma publicação nas redes sociais.

Uma foto dos três juntos foi publicada no perfil de Barros, em parceria com o de Hondjakoff, mostrando-os ao lado de uma placa da TV Globo com a mensagem de boas-vindas: “Bem-vindos aos estúdios Globo”.

Em 10 de maio, Hondjakoff havia compartilhado um vídeo elogiando o trabalho de seu terapeuta e expressando gratidão pelos resultados alcançados durante a reabilitação.

“Sandro Barros fez o meu resgate quando eu estava, há dois anos, num momento de crise, de surto, no uso de substâncias. Ele me influenciou para que eu aceitasse o tratamento e alimentou meu real desejo de permanecer limpo. Eu estou limpo. Vou completar dois anos de sobriedade”.

Por onde andou

Sergio Hondjakoff ficou internado por mais de 10 meses em uma clínica em Itu, no interior de São Paulo, para tratar o vício em drogas. O ator teve alta em maio do ano passado e, desde então, mora com a mãe em Resende (RJ), onde tem praticado esportes e se fortalecido emocionalmente.