Homem morre após ser eletrocutado em banheira de resort no México

Um homem morreu após ser eletrocutado em uma jacuzzi de um resort no México. A vítima, identificada como Jorge N, era norte-americano e tinha 43 anos. Ele estava na banheira acompanhado de Lizeth N, que foi levada aos EUA para tratamento médico após também ficar ferida na banheira.

Segundo o The Guardian, o incidente aconteceu em um complexo de condomínios privados na cidade turística de Puerto Peñasco, no estado mexicano de Sonora.

A morte do homem e os ferimentos sofridos pela mulher foram “devido a uma possível descarga elétrica quando ambos estavam dentro da jacuzzi”, segundo uma postagem nas redes sociais da Procuradoria-Geral de Justiça do estado de Sonora. O órgão investiga o caso.

Autoridades estaduais disseram que estavam trabalhando para identificar a causa do choque. O vídeo gravado do incidente mostra espectadores gritando em pânico enquanto se aglomeram em torno da jacuzzi, que fica perto de uma praia. No vídeo, alguém é mostrado fazendo compressões torácicas em uma pessoa deitada no chão.

Em uma página GoFundMe, criada por amigos de Jorge, eles escreveram: “Nossos melhores amigos sofreram um acidente horrível. Jorge tinha um coração de ouro e estava sempre presente para a família e amigos. O amor que eles compartilharam durou séculos. Pedimos sua ajuda para trazê-lo para casa e ajudar com as despesas médicas dela.”

A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA relatou 33 mortes envolvendo choques em piscinas e spas desde 2002.