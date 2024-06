12 novelas turcas dubladas em português para assistir online

Em meio ao hype das séries e das produções de streaming, as novelas mantêm uma posição de relevância entre os brasileiros. Embora as tramas nacionais ocupem um lugar especial nos corações e mentes dos espectadores, as produções estrangeiras também atrem muitas pessoas.

Agora, as favoritas são as séries e novelas da Turquia. Apesar da distância geográfica e das diferenças culturais, as obras vindas do país do leste europeu têm despertado o interesse dos brasileiros para tramas ousadas sobre relacionamento, família, desejos e ambição.

Diante dessa repercussão, várias plataformas de streaming estão incluíndo em seus catálogos variedades de novelas turcas, com dublagem em português.

Veja a seguir as novelas turcas disponíveis no Brasil

Iludida

Para aqueles que apreciam um toque de suspense e uma história envolvente de desejo e traição, "Iludida" é uma escolha certeira. A trama segue a trajetória de Asya (Cansu Dere), uma médica que, ao suspeitar da infidelidade de seu marido, se encontra em uma espiral de segredos devastadores.

Onde assistir: Max

Fatmagul

Exibida em 2015 pela Band, a trama tem Beren Saat como a protagonista que dá nome à série. Após passar por um evento traumático, a jovem vê sua vida e seu futuro ao lado do homem que ama completamente transformados.

Onde assistir: Globoplay

Sr. Errado

Özgür (Can Yaman) é um dono de restaurante cético em relação ao amor verdadeiro, frequentemente pulando de um relacionamento para outro. Por outro lado, sua vizinha Ezgi (Özge Gürel) sonha em se casar e ter uma família, apesar de um histórico de relacionamentos desastrosos. Quando Ezgi finalmente se cansa de suas experiências amorosas problemáticas, ela pede ajuda a Özgür para encontrar o amor ideal.

Onde assistir: Globoplay

Uma Vida Nova

"Uma Vida Nova" gira em torno do romance entre Adem Sahin (Serkan Çayoglu) e Yasemin Karatan (Melisa Pamuk). Adem, um ex-soldado das forças especiais da Turquia, é contratado para ser o segurança de Yasemin. No entanto, o que ele não esperava era se apaixonar pela esposa de seu chefe, mesmo estando casado também.

Onde assistir: Globoplay

Jogos do Destino

A produção acompanha Ada, que acredita em uma maldição familiar: casar com o primeiro amor ou sofrer para o resto da vida. O noivo a abandona no altar, e ela conhece Bora, seu chefe cínico. Entre conflitos, nasce uma conexão que desafia as crenças de ambos sobre o amor e o destino. Ada enfrenta desafios, dilemas e precisa decidir seu futuro

Onde assistir: Globoplay

Hercai: Amor e Vingança

Em "Hercai", Miran (Akın Akınözü) busca vingança contra a poderosa família responsável pela morte de seus pais, adotando uma abordagem diferente: infiltrando-se entre os ricos ao conquistar o coração da jovem Reyyan (Ebru Şahin). Mas, ele não contava com o fato de que ambos têm mais em comum do que imaginam, e que seu amargo caminho de vingança será atravessado por uma nova paixão.

Onde assistir: Globoplay

Amor Sem Fim

"Amor Sem Fim" foi a primeira produção do país a ganhar um Emmy Internacional. A história segue o casal Kemal (Burak Özçivit) e Nihan (Neslihan Atagül). Apaixonados desde a juventude, eles enfrentam preconceitos e desafios que os separam, até que o destino intervém para uni-los definitivamente.

Onde assistir: Globoplay

Terra Amarga

Em "Terra Amarga", o público acompanha a jornada do casal Zuleyha (Hilal Altınbilek) e Yilmaz (Uğur Güneş), dois jovens apaixonados que residem na capital Istambul durante os anos 1970. Juntos, eles enfrentam a ambição e a tirania do ambiente que os cerca, lutando para preservar seu amor.

Onde assistir: Globoplay

Será isso Amor?

Para reconquistar sua ex-namorada, o milionário Serkan Bolat (Kerem Bürsin) sugere que Eda (Hande Erçel) finja ser sua noiva. No entanto, o que eles não esperam é que essa jornada esteja repleta de dramas e, é claro, o surgimento de uma paixão inesperada entre eles.

Onde assistir: Max

Mãe

A vida de uma professora sofre uma reviravolta quando ela decide adotar uma de suas alunas. A pequena, vítima de maus-tratos em seu lar anterior, descobre um novo mundo ao lado da nova mãe, enfrentando juntas as alegrias e os desafios que a maternidade traz consigo.

Onde assistir: Globoplay

Meu Lar, Meu Destino

Em "Meu Lar, Meu Destino", Zeynep (Demet Özdemir) desfruta de uma vida de sonhos em sua família adotiva. No entanto, tudo pode desmoronar quando sua mãe biológica reaparece.

Onde assistir: Max

Amor e Honra

Yasemin Adivar (Melis Sezen) é uma jovem estudante que cresceu em um orfanato e agora cuida do irmão mais novo, Murat (Kerim Tuna Kaba), que tem deficiência auditiva. Seu caminho se entrelaça com o de Cem (Burak Sevinc), um empresário rico que se apaixona por ela. No entanto, esse amor enfrentará as resistências de uma sociedade bastante conservadora.

Onde assistir: Globoplay