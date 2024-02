Carolina Dieckmann deixa a Globo após mais de 30 anos nas novelas

Ter um contrato fixo na dramaturgia da TV Globo já foi o sonho de muitos artistas brasileiros. No entanto, diversos profissionais têm se despedido da empresa após a reestruturação em sua gestão. Desta vez, a estrela que está de saída é Carolina Dieckmann.

A atriz de 45 anos anunciou o desligamento na manhã desta quinta-feira, 1, em uma postagem nas redes sociais. No texto, Carolina afirmou que estava emocionada ao olhar para o passado e recordar sua entrada na TV Globo, sentindo-se orgulhosa com sua trajetória profissional.

"Eu não era atriz...me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar... numa empresa que me nutriu com oportunidades e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimento para tantos projetos lindos que fizemos juntos, e que estão marcados nas nossas histórias", declarou.

Carolina também descreveu importantes personagens de sua carreira na teledramaturgia. Entre elas, Camila, da novela "Laços de Família" (2000), que venceu um câncer após um grande sacrificio feito por sua mãe Helena, interpretada por Vera Fischer. Além de Isabel, a filha de Maria Do Carmo que fora roubada por Nazaré Tedesco em "Senhora do Destino" (2004).

A artista manifestou sua gratidão pelos aprendizados e espera voltar para a emissora em um novo patamar de sua carreira.

"levo comigo as memórias mais preciosas...indizíveis...11078 dias felizes!", disse. "levo ainda

a certeza de que toda vez q eu voltar na Globo será sempre um voo de volta pro ninho".