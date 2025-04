Drake e Kendrick Lamar: rapper canadense tem vitória importante em disputa judicial

A "treta" entre Drake e Kendrick Lamar está mais viva do que nunca. Para quem achou que o shade no Super Bowl era o fim de uma rivalidade, na verdade, era só o começo.

Recentemente, Drake conseguiu uma vitória importante em um processo contra a Universal Music, que envolve a música "Not Like Us" de Kendrick Lamar, uma das mais repercutidas no show do Super Bowl.

Essa canção não só criticou Drake por supostamente tratar mal a ex-tenista Serena Williams, mas também o chamou de "pedófilo" — algo que Drake define como "uma acusação falsa e difamatória".

Drake disse à revista Rolling Stone que o hit de Lamar, passou dos limites quando o acusou de "um dos comportamentos mais desprezíveis" — ser um pedófilo criminoso.

Como fica a situação agora?

Agora, com a decisão da juíza, Drake tem acesso a documentos confidenciais da Universal, incluindo contratos de gravação e estruturas de remuneração. Isso pode ser um grande golpe para a gravadora, que tentava manter esses detalhes em segredo. O advogado de Drake, Mark Gottlieb, está ansioso para descobrir o que a Universal estava escondendo.

Desde janeiro, Drake está processando a Universal por difamação, alegando que a empresa ajudou a criar um hit viral com a intenção de espalhar mentiras sobre ele. A música de Kendrick Lamar foi um sucesso estrondoso, ganhando cinco prêmios Grammy e tocando até no Super Bowl. Mas para Drake, essa popularidade não justifica a difamação.

Essa rivalidade entre os dois rappers está longe de acabar. Com essa vitória, Drake está mais determinado do que nunca a limpar seu nome e mostrar que não vai se calar diante de ataques pessoais. A batalha jurídica e musical entre esses dois gigantes do hip-hop promete continuar a ser um dos assuntos mais quentes do ano