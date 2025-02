Como a participação de Serena Williams no Super Bowl provocou Drake? Veja a dança da tenista no show

Em meio ao confronto entre Eagles e os Chiefs para conquistar o Super Bowl, o show do intervalo ficou marcado como um ponto final definitivo na rivalidade entre Kendrick Lamar e Drake.

Com uma participação surpresa, Serena Williams roubou a cena ao dançar durante a execução de "Not Like Us" — faixa que rendeu a Lamar cinco Grammys e se tornou um dos maiores sucessos de 2024.

A escolha de Serena para a performance teve um peso simbólico. Nascida em Compton, mesmo bairro de Kendrick, a tenista já teve um breve relacionamento com Drake em 2015, quando foram vistos juntos em diversas ocasiões, incluindo um beijo em um restaurante. Na época, o rapper era presença constante em suas partidas.

A música "Not Like Us" faz uma menção direta à tenista, com Kendrick alertando Drake a não desrespeitar Serena. A presença dela no palco foi vista como uma declaração pública de apoio ao rapper, selando de vez o embate que monopolizou discussões no hip hop.

"É melhor você não falar da Serena - adverte Kendrick na letra, em uma alusão a uma música de Drake, "Middle Of The Ocean", em que o rival fez críticas ao marido de Serena".

Durante a performance de "Not Like Us", Serena Williams chamou atenção ao executar o icônico C-Walk, uma dança típica de Compton com origens ligadas à gangue dos Crips. Embora a coreografia tenha suas raízes em demonstrações de afiliação e celebrações de vitórias sobre inimigos, acabou se popularizando graças à influência de rappers e à cultura hip hop.

Essa não foi a primeira vez que Serena realizou o C-Walk em um evento público. Nas Olimpíadas de 2012, após vencer Maria Sharapova em Wimbledon, a tenista celebrou com a mesma dança, gerando críticas na época devido à sua associação original com a cultura das gangues. A escolha de incorporar o C-Walk no Super Bowl simbolizou uma conexão direta com suas raízes em Compton e reforçou o peso cultural da apresentação de Kendrick Lamar.

"Eu não fiz o Crip Walk desse jeito em Wimbledon. Eu teria sido multada", disse Serena após a performance.