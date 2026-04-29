Donkey Kong ou Mario? Próximo filme da Nintendo já tem data marcada

A Nintendo já tem um novo encontro marcado com os cinemas. A Universal Pictures atualizou seu calendário de lançamentos e reservou o dia 12 de abril de 2028 para um novo filme da empresa japonesa em parceria com a Illumination. O projeto ainda não teve título oficial nem detalhes de enredo revelados, mas já movimenta especulações entre fãs.

'Super Mario 3' vem aí?

O anúncio reforça a estratégia da Nintendo de expandir suas principais franquias para além dos videogames. Depois do sucesso de "Super Mario Bros.: O Filme", de 2023 e "Super Mario Galaxy: O Filme", de 2026, e da consolidação da parceria com a Illumination, a empresa parece decidida a manter sua presença no cinema com lançamentos regulares e cada vez mais conectados ao seu calendário de games.

Untitled Illumination/Nintendo Event Film set for release on April 12, 2028 https://t.co/WMab18O3KR pic.twitter.com/kcQL2yvDi0 — Wario64 (@Wario64) April 28, 2026

O novo longa segue sem confirmação oficial de qual franquia será adaptada, podendo ser um terceiro filme do Super Mario, um derivado de Donkey Kong ou até uma adaptação inédita de outra propriedade da Nintendo.

A escolha da data também chama atenção — a estreia em abril repete a mesma janela estratégica usada pela Universal em lançamentos anteriores da parceria, aproveitando o período de Páscoa e férias em mercados importantes.

Sucesso de bilheteria

"Super Mario Galaxy: O Filme" segue consolidado como um dos maiores fenômenos de 2026. Segundo a Variety, a animação já ultrapassou US$ 830 milhões em bilheteria mundial e se mantém como a maior arrecadação global de Hollywood no ano até agora.

Do total, cerca de US$ 386 milhões vieram dos Estados Unidos, enquanto outros US$ 445 milhões foram arrecadados no mercado internacional, em mais de 80 territórios.

Somados, os dois longas animados de Mario já ultrapassaram a marca de US$ 2 bilhões em bilheteria global, consolidando a Nintendo como uma das propriedades mais lucrativas da indústria fora dos videogames.

O desempenho também coloca "Super Mario Galaxy: O Filme" entre as adaptações de games mais bem-sucedidas da história. O longa já aparece atrás apenas de "Super Mario Bros.: O Filme", que arrecadou US$ 1,36 bilhão, e "Um Filme Minecraft", que somou US$ 950 milhões, no ranking das maiores bilheterias baseadas em videogames.