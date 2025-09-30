OpenAI lança o Sora App e entra na disputa das redes sociais com vídeos de IA

Três anos depois de transformar os chatbots em fenômeno global com o ChatGPT, a OpenAI tenta repetir a fórmula com os vídeos. A empresa anunciou nesta terça-feira, 30, o Sora App, versão social de seu gerador de vídeos com inteligência artificial. Gratuito e inicialmente disponível para iOS por convite, o aplicativo permite não apenas criar clipes a partir de prompts de texto, mas também compartilhar produções com amigos em um feed dedicado.

O recurso mais chamativo é a criação de avatares realistas, completos com voz sintética, que podem ser inseridos em vídeos produzidos pelo próprio usuário ou por amigos (com autorização do dono do avatar). É um passo além das ferramentas de edição com IA: o Sora transforma o usuário em protagonista de um feed social gerado por algoritmos.

Do laboratório ao feed

A primeira versão do Sora, lançada em dezembro de 2024, já permitia gerar curtas-metragens digitais, mas ficou restrita a testes criativos e experimentos pontuais. A nova edição, batizada Sora 2, tenta resolver falhas técnicas comuns em geradores de vídeo — como imagens que ignoravam leis da física ou perdiam consistência entre cenas.

Segundo a OpenAI, o modelo agora consegue criar sequências inteiras com fluidez, respeitando dinâmica de fluidos e gravidade, além de sincronizar trilha sonora, diálogos e efeitos sonoros. A empresa afirma que esta pode ser a “hora ChatGPT” dos vídeos, quando a tecnologia deixa de ser curiosidade para se tornar ferramenta massiva.

Na demonstração à imprensa, executivos mostraram desde um comercial falso de perfume — “Sora 2, fresh, clean, unapologetic” — até uma cena absurda de um engenheiro da empresa bebendo ketchup em um McDonald’s.

Mercado em ebulição

O desafio da OpenAI é transformar o Sora em nome tão conhecido quanto o ChatGPT. O terreno, porém, é mais competitivo. O Google avança com modelos de vídeo baseados no Gemini; a Runway já oferece ferramentas usadas em Hollywood; a Midjourney experimenta gerar animações a partir de imagens; e a Meta lançou recentemente um feed de vídeos de IA chamado Vibes dentro de seus aplicativos.

A entrada da OpenAI nesse espaço sinaliza também uma mudança estratégica: a empresa, até aqui focada em infraestrutura e APIs, se aproxima do modelo de negócio das redes sociais, com potencial de receita em publicidade e efeitos virais.

O trunfo da OpenAI é a escala. O ChatGPT tem mais de 700 milhões de usuários semanais, uma base que pode ser convertida em criadores e consumidores de vídeo no Sora. A lógica é semelhante à do TikTok em 2018: transformar uma ferramenta de produção simples em plataforma social global.