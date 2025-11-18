Moana: Disney divulga primeiro trailer do live-action

A Disney lançou o primeiro trailer da versão em live-action de Moana, que chega aos cinemas em 10 de julho de 2026. A produção apresenta Catherine Laga‘aia no papel da protagonista e marca o retorno de Dwayne Johnson como Maui, o semideus que acompanha a jovem na jornada para proteger sua ilha e sua comunidade.

A personagem Moana, interpretada originalmente por Auli’i Cravalho na animação de 2016, agora tem a atriz iniciante Laga‘aia. Johnson volta ao personagem que dublou no filme original.

Elenco, direção e equipe criativa da nova versão

Aos 17 anos, Laga‘aia afirmou estar motivada pela oportunidade de representar suas origens samoanas e dar visibilidade às culturas do Pacífico. Ela destacou que sua família tem raízes nas ilhas de Savai‘i e Upolu, em Samoa.

O elenco inclui John Tui como o chefe Tui, pai de Moana; Frankie Adams como Sina, sua mãe; e Rena Owen no papel de Gramma Tala.

O projeto tem direção de Thomas Kail. Jared Bush, roteirista da animação original, retorna como coautor do roteiro ao lado de Dana Ledoux Miller. A produção é assinada por Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn. O compositor Mark Mancina volta à trilha sonora, enquanto Lin-Manuel Miranda atuará como produtor.

A nova versão marca o intervalo mais curto entre um filme animado da Disney e sua adaptação em live-action. Moana completará uma década desde a estreia original em 2016 quando a releitura chegar às salas de cinema.