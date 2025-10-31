Inteligência Artificial

YouTube anuncia vídeos melhorados com IA e compras diretas pela TV

Plataforma começa a aplicar melhoria automática de resolução com inteligência artificial e testa QR code para produtos exibidos durante os vídeos

Segundo o YouTube, a tela da TV é hoje seu “ambiente de crescimento mais rápido” e continuará sendo prioridade nas atualizações da plataforma (Sean Gallup/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 04h15.

Com o crescimento do número de usuários que preferem assistir à plataforma na tela grande, o YouTube anunciou uma série de novidades voltadas para a experiência de visualização em TVs. Entre os destaques, estão o uso de inteligência artificial para aprimorar a resolução de vídeos e a introdução de compras instantâneas por meio de QR codes.

Vídeos com resolução entre 240p e 720p passarão a ser automaticamente aprimorados para qualidade HD, de acordo com a empresa. A tecnologia de upscaling, já comum em aparelhos de TV e dispositivos mais recentes, agora será aplicada diretamente pela plataforma. Há planos para escalar vídeos até 4K no futuro. Segundo o YouTube, tanto criadores quanto usuários poderão desativar essa opção.

Apesar da melhoria na qualidade, o YouTube garante que os arquivos originais e suas resoluções serão preservados e que os vídeos melhorados com IA estarão identificados nas configurações de visualização. A decisão ocorre após queixas de criadores que alegaram ter vídeos alterados sem consentimento.

Além disso, a plataforma passará a permitir miniaturas de vídeo (thumbnails) em até 50MB, facilitando o uso de imagens em resolução 4K.

Outra novidade que o YouTube está lançando é um novo design para programas em formato de temporadas, similar ao de plataformas de streaming como a Netflix, o que favorece maratonas de conteúdo.

Com a atualização, a página inicial na TV também ganha prévias mais imersivas dos canais favoritos e melhorias na busca contextual, priorizando resultados do canal em que o usuário está navegando. Segundo a empresa, a tela da TV é hoje seu “ambiente de crescimento mais rápido” e continuará sendo prioridade nas atualizações da plataforma.

Compras interativas

Também está em testes um novo recurso de compras interativas. Com a implementação, ao assistir a um vídeo com produtos marcados, o usuário poderá escanear um QR code exibido na tela da TV e ser redirecionado para a página do produto em seu celular.

Outra funcionalidade sendo testada pelo YouTube permitirá que criadores destaquem produtos em momentos específicos dos vídeos, aproximando a plataforma de recursos já presentes, por exemplo, no TikTok Shop.

