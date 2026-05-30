Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

IA no marketing: como inteligência artificial está mudando estratégia, criativos e mensuração

A tecnologia já vai muito além da produção de textos e imagens. Empresas utilizam inteligência artificial para definir públicos, testar campanhas, otimizar investimentos e medir resultados com mais precisão

A inteligência artificial já influencia o planejamento, a criação e a análise de campanhas de marketing (J Studios/Getty Images)

A inteligência artificial já influencia o planejamento, a criação e a análise de campanhas de marketing (J Studios/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 30 de maio de 2026 às 07h01.

A inteligência artificial já faz parte da rotina de muitas equipes de marketing, mas seu impacto vai muito além da geração de textos e imagens.

Em 2026, a tecnologia está sendo utilizada em diferentes etapas das campanhas, ajudando profissionais a definir estratégias, criar anúncios e analisar resultados com mais rapidez.

Estratégias mais orientadas por dados

Uma das maiores mudanças acontece no planejamento. Ferramentas de IA conseguem analisar grandes volumes de dados sobre comportamento do consumidor, histórico de campanhas e tendências de mercado em poucos segundos.

Na prática, isso ajuda equipes a identificar oportunidades, entender melhor o público e direcionar investimentos para canais com maior potencial de retorno.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas. 

Em vez de depender apenas da interpretação manual de relatórios, profissionais passam a contar com análises mais rápidas para apoiar decisões.

Criativos em maior escala

A produção de anúncios também mudou. Hoje, é possível gerar diferentes versões de títulos, textos, imagens e roteiros em questão de minutos. Isso permite que equipes testem mais ideias e comparem resultados com maior velocidade.

Se antes uma campanha podia ser lançada com uma ou duas versões de anúncio, agora é comum avaliar dezenas de variações para descobrir quais mensagens geram mais engajamento.

Apesar da automação, o trabalho humano continua sendo fundamental. A tecnologia ajuda na execução, mas a definição do conceito criativo e do posicionamento da marca continua dependendo da estratégia da equipe.

Personalização das campanhas

Outro impacto importante está na personalização. A inteligência artificial permite adaptar mensagens para diferentes perfis de consumidores, considerando interesses, comportamento de navegação e histórico de interação.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Isso faz com que o mesmo produto seja apresentado de maneiras distintas para públicos diferentes, aumentando as chances de conexão com cada usuário.

Uma nova forma de medir resultados

A mensuração também evoluiu. Além de reunir dados de diferentes canais, a IA consegue identificar padrões e sugerir possíveis explicações para determinados resultados.

Com isso, profissionais conseguem entender mais rapidamente o que funcionou, quais ações precisam de ajustes e onde existem oportunidades de melhoria.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

A inteligência artificial está automatizando tarefas operacionais, mas não substituindo profissionais de marketing. O cenário atual valoriza ainda mais competências como pensamento estratégico, criatividade, interpretação de dados e conhecimento do consumidor.

Mais do que dominar ferramentas, o diferencial passa a ser saber transformar informações em decisões capazes de gerar resultados para marcas e negócios.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Inteligência Artificial

ChatGPT, Gemini ou Claude: qual a melhor IA para usar no trabalho em 2026

Automação com IA: o que é, como implementar e exemplos reais em empresas brasileiras

O eleitor e a IA: pesquisa mostra como imagens e textos artificiais podem pesar no voto

Por que a próxima aposta da Nvidia pode revolucionar indústria de IA

Mais na Exame

Ciência

O efeito inesperado de viver isolado com as mesmas pessoas

Brasil

Vox Brasil: Tarcísio lidera com vantagem de 11 pontos contra Haddad no 1º turno em SP

Um conteúdo Bússola

Favela Potência: o fim do mito da carência e o ecossistema que movimenta R$ 200 bi

Esporte

Por que os ingressos da Copa de 2026 estão tão caros? Entenda a estratégia bilionária da Fifa