IA no marketing: como inteligência artificial está mudando estratégia, criativos e mensuração

A inteligência artificial já influencia o planejamento, a criação e a análise de campanhas de marketing (J Studios/Getty Images)
Redatora
Publicado em 30 de maio de 2026 às 07h01.
A inteligência artificial já faz parte da rotina de muitas equipes de marketing, mas seu impacto vai muito além da geração de textos e imagens.
Em 2026, a tecnologia está sendo utilizada em diferentes etapas das campanhas, ajudando profissionais a definir estratégias, criar anúncios e analisar resultados com mais rapidez.
Uma das maiores mudanças acontece no planejamento. Ferramentas de IA conseguem analisar grandes volumes de dados sobre comportamento do consumidor, histórico de campanhas e tendências de mercado em poucos segundos.
Na prática, isso ajuda equipes a identificar oportunidades, entender melhor o público e direcionar investimentos para canais com maior potencial de retorno.
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Em vez de depender apenas da interpretação manual de relatórios, profissionais passam a contar com análises mais rápidas para apoiar decisões.
A produção de anúncios também mudou. Hoje, é possível gerar diferentes versões de títulos, textos, imagens e roteiros em questão de minutos. Isso permite que equipes testem mais ideias e comparem resultados com maior velocidade.
Se antes uma campanha podia ser lançada com uma ou duas versões de anúncio, agora é comum avaliar dezenas de variações para descobrir quais mensagens geram mais engajamento.
Apesar da automação, o trabalho humano continua sendo fundamental. A tecnologia ajuda na execução, mas a definição do conceito criativo e do posicionamento da marca continua dependendo da estratégia da equipe.
Outro impacto importante está na personalização. A inteligência artificial permite adaptar mensagens para diferentes perfis de consumidores, considerando interesses, comportamento de navegação e histórico de interação.
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Isso faz com que o mesmo produto seja apresentado de maneiras distintas para públicos diferentes, aumentando as chances de conexão com cada usuário.
A mensuração também evoluiu. Além de reunir dados de diferentes canais, a IA consegue identificar padrões e sugerir possíveis explicações para determinados resultados.
Com isso, profissionais conseguem entender mais rapidamente o que funcionou, quais ações precisam de ajustes e onde existem oportunidades de melhoria.
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A inteligência artificial está automatizando tarefas operacionais, mas não substituindo profissionais de marketing. O cenário atual valoriza ainda mais competências como pensamento estratégico, criatividade, interpretação de dados e conhecimento do consumidor.
Mais do que dominar ferramentas, o diferencial passa a ser saber transformar informações em decisões capazes de gerar resultados para marcas e negócios.