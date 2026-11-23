Depois da pior semana para Wall Street desde a pandemia, os mercados globais começam a segunda-feira, 23, com uma trégua. Os contratos futuros da Nasdaq 100 subiam cerca de 3,6% no pré-mercado. Na Europa e em parte da Ásia, as ações de tecnologia, que lideraram a liquidação, puxam a recuperação.

O alívio, porém, não é generalizado. Na Coreia do Sul, um dos mercados mais expostos ao ciclo de chips, o Kospi voltou a cair mais de 3%. Isso aconteceu mesmo depois de governos da Ásia anunciarem medidas para conter a onda de vendas ligada à inteligência artificial (IA).

Futuros apontam para recuperação em Nova York

No pré-mercado, os futuros da Nasdaq 100 subiam 3,6%. Os do S&P 500 avançavam 2,9%, e os do Dow Jones, 2%, segundo a CNN.

A alta vem depois de um tombo. Na sexta-feira, 20, o S&P 500 caiu 3,70%, para 6.910,39 pontos, e o Nasdaq recuou 5,28%, para 22.617,73 pontos. O Dow Jones perdeu 949,73 pontos, ou 1,93%, e fechou em 48.147,33 pontos.

Com isso, o S&P 500 e o Dow Jones terminaram a semana mais de 10% abaixo de seus recordes, o que caracteriza uma correção. O Nasdaq passou a acumular queda em 2026.

Na semana, o Nasdaq perdeu 10%, a maior queda desde março de 2020. O índice de volatilidade VIX, conhecido como "índice do medo", chegou a 40 pontos durante o pregão de sexta-feira, o maior nível desde abril de 2025.

A semana em Nova York será mais curta. As bolsas fecham na quinta-feira, 26, por causa do feriado de Ação de Graças, e na sexta-feira encerram as negociações mais cedo. Na terça-feira, o balanço da Dell será o próximo teste para o setor.

Europa sobe com tecnologia e mineração

Na Europa, o Stoxx 600 subia 0,73%, para 630,24 pontos, por volta das 6h30 (de Brasília), segundo a Reuters. Se mantiver o ritmo, terá a maior alta diária desde 9 de novembro, depois de cinco pregões seguidos de queda.

Na semana passada, o índice que reúne as maiores empresas europeias caiu quase 6%. Foi a maior perda semanal desde o fim de março de 2025.

Por volta das 6h50 (de Brasília), Frankfurt subia 0,60%, Paris avançava 0,57% e Londres ganhava 0,47%. Madri tinha alta de 0,56% e Lisboa, de 0,14%. Milão era a exceção, com queda de 0,95%.

O subíndice europeu de tecnologia subia cerca de 2%. Fabricantes de equipamentos para chips, como a ASML, a ASM International e a BE Semiconductor, avançavam entre 3% e 5%. O setor de mineração subia 1,3%, com a recuperação do ouro.

Os investidores também receberam os índices de gerentes de compras (PMI) de novembro. O PMI composto da zona do euro ficou estável em 51,7 pontos, abaixo do esperado. O da Alemanha subiu de forma inesperada, e o do Reino Unido ficou abaixo das projeções.

Ásia dividida, mesmo com socorro oficial

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única. Em Seul, o Kospi caiu 3,31%, para 4.708,54 pontos, e chegou a perder quase 6% durante o pregão. A Samsung Electronics recuou 3,1% e a SK Hynix, fabricante de chips de memória, perdeu 2,5%.

O índice sul-coreano foi o principal destaque das bolsas globais no primeiro semestre, com a aposta na demanda por chips. Depois da sequência de quedas, já perdeu metade do valor do pico, segundo a Reuters.

Taiwan foi na direção oposta. O Taiex subiu 2,16%, depois de cair 6,23% na sexta-feira e acumular perda de 17,5% na semana, a pior desde 1991. A TSMC avançou 1,5%.

Na China continental, o índice de Xangai subiu 0,15%, para 3.538,95 pontos, e o de Shenzhen avançou 2,33%, para 1.969,82 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,12%, para 22.383,74 pontos. Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,26%.

Tóquio não abriu por causa do feriado do Dia de Ação de Graças ao Trabalho. Na sexta-feira, o Nikkei tinha caído 5,06%, para 56.436,65 pontos.

Como os governos tentam conter as vendas

As medidas foram anunciadas entre o fim de semana e esta segunda-feira. A Coreia do Sul informou no domingo que vai deixar seu fundo de estabilização do mercado acionário pronto para uso imediato.

O governo sul-coreano também promete reforçar a fiscalização contra a venda a descoberto ilegal e a manipulação de mercado. A partir de terça-feira, e por três meses, as empresas terão limites diários mais flexíveis para recomprar as próprias ações.

Em Taiwan, o regulador financeiro elevou de 130% para 150% a margem mínima exigida para a venda a descoberto, a aposta na queda de uma ação. O fundo de estabilização da ilha, criado em 2000 e com cerca de US$ 15 bilhões, já estava em operação desde 6 de novembro.

Na China, as três principais bolsas vão reduzir de 100% para 80% a margem mínima nas operações de compra de ações com dinheiro emprestado. A regra vale a partir de 30 de novembro.

O pano de fundo: a crise de confiança na IA

A liquidação começou nas ações ligadas à IA e se espalhou. Segundo a Reuters, pesaram as dúvidas sobre o retorno dos investimentos bilionários em data centers e o temor de um Federal Reserve (Fed) mais duro com os juros.

Também pesaram a crise de comando na Nvidia, depois da saída de Jensen Huang do cargo de CEO, e a possibilidade de as empresas gastarem menos com IA depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A Nvidia perdeu 23% na semana passada, segundo a CNBC.

A abertura de capital da Anthropic, dona do assistente Claude, ampliou a pressão. A ação foi precificada a US$ 83 e abriu a US$ 111,50 na quinta-feira, 19. Para comprar os papéis, fundos venderam outras ações de tecnologia, o que tirou liquidez do setor.

No primeiro pregão completo, na sexta-feira, as ações da Anthropic caíram 8,5%.

"Isso deixou de ser simplesmente uma liquidação de tecnologia", escreveu Jim Reid, estrategista do Deutsche Bank, segundo a Reuters. Para ele, o medo em torno da IA virou uma aversão ao risco mais ampla, com investidores no mundo todo em busca de liquidez.

Juros, dólar e ouro

Com a procura por proteção menor nesta segunda-feira, o rendimento do Treasury de 10 anos subia 5 pontos-base, para 4,96%. O índice DXY, que mede o dólar contra uma cesta de moedas, recuava 0,2%, para 103,6 pontos, longe da máxima em 19 meses.

Segundo a Reuters, os investidores reduziram as apostas em uma alta agressiva de juros pelo Fed em dezembro. Com o dólar mais fraco, o ouro subia 2,1%, para US$ 3.606 a onça.

No Brasil, o Ibovespa acompanha o exterior e a agenda local, que inclui o boletim Focus, a votação do pacote de ajuste fiscal na Câmara e o plano de negócios da Petrobras.