Leroy Merlin: rede usa dados de fluxo de clientes para ajustar os horários de funcionamento e a escala das equipes. (Leroy Merlin/Divulgação)
Repórter
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09h00.
A Leroy Merlin, gigante do varejo de construção, está implementando uma nova escala de trabalho 5x2 (duas folgas semanais) e reduzindo a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais em todas as suas 53 lojas do Brasil ainda em dezembro de 2026, um ano antes do prazo legal. A medida está sendo testada desde o início do ano em 15 lojas e inclui a reorganização de horários de funcionamento e a concentração de funcionários nos períodos de maior movimento.
Em 15 das suas 53 lojas no Brasil, a gigante dos materiais de construção Leroy Merlin já começou a dar duas folgas por semana aos funcionários antes de a medida se tornar obrigatória. O teste levou a rede a rever horários de funcionamento e a concentrar mais funcionários nos períodos de maior movimento.
Em 16 de dezembro, quando a regra geral passa a exigir duas folgas e limita a jornada a 42 horas semanais, a varejista vai adotar a escala 5x2 nas 53 lojas do país e reduzir a carga de 44 para 40 horas, um ano antes do prazo.
O plano é fazer a transição sem aumentar a equipe.
“Nossa ideia é não contratar mais num primeiro momento”, diz Ricardo Dinelli, CEO da Leroy Merlin no Brasil, em entrevista à EXAME.
A rede tem quase 10 mil funcionários no país. Segundo o executivo, a necessidade de ampliar o quadro será avaliada loja a loja, à medida que o modelo for aplicado em toda a operação.
A rede acompanha o fluxo de clientes e de compras por faixa de horário para concentrar mais funcionários nos períodos de maior movimento.
O teste também levou a ajustes nos horários de funcionamento de algumas unidades.
A cobertura dos domingos, um dos desafios da mudança no varejo, já fazia parte da rotina da empresa. No modelo anterior, os funcionários tinham uma folga fixa durante a semana e alternavam os domingos de trabalho e de descanso. Com o 5x2, a rede passou a testar como distribuir duas folgas por semana sem deixar os horários de pico com equipes menores.
A mudança também chega à liderança das lojas. Gerentes e diretores entram na nova escala, o que exige reorganizar os plantões para manter um responsável pela operação. A empresa revê também quem precisa participar das reuniões convocadas pelo escritório. “A gente não pode prender tanto eles em reuniões”, diz Dinelli.
O teste começou em 10 lojas no início do ano e chegou a 15 unidades nas cinco regionais da empresa, com operações em cidades como São Paulo, Campinas e Salvador. Um dos ajustes foi testar duas folgas consecutivas.
“No começo a gente bateu um pouco de cabeça porque o absenteísmo (faltas de funcionários) não estava caindo”, afirma Dinelli.
Segundo o executivo, as unidades que conseguiram juntar os dois dias de descanso registraram um índice de absenteísmo cerca de 2 pontos percentuais menor que o das lojas em que as folgas ficaram separadas.
A empresa também relata que o NPS, indicador que mede a disposição dos clientes de recomendar a loja, se manteve estável nas unidades do teste.
Dinelli diz que a rede passou a receber mais currículos, principalmente nas regiões em que já opera no 5x2. Os dados relatados pelo executivo são do piloto com 44 horas semanais. A operação com 40 horas começa em dezembro.
A Emenda Constitucional 141, promulgada em outubro e regulamentada por decreto em 19 de novembro, prevê dois dias de repouso semanal remunerado e reduz a jornada máxima sem redução salarial.
Pelo calendário geral, aplicável à operação de varejo da Leroy Merlin, as duas folgas passam a ser exigidas em 16 de dezembro de 2026, quando o limite semanal cai de 44 para 42 horas. O teto de 40 horas passa a valer em 16 de dezembro de 2027.
A rede começou a testar as duas folgas antes de elas se tornarem obrigatórias. A adoção nas 53 lojas coincide com o início da exigência em dezembro. Ao passar direto das 44 para as 40 horas semanais, a Leroy Merlin antecipa em um ano a etapa final da redução da jornada.