Em 15 das suas 53 lojas no Brasil, a gigante dos materiais de construção Leroy Merlin já começou a dar duas folgas por semana aos funcionários antes de a medida se tornar obrigatória. O teste levou a rede a rever horários de funcionamento e a concentrar mais funcionários nos períodos de maior movimento.

Em 16 de dezembro, quando a regra geral passa a exigir duas folgas e limita a jornada a 42 horas semanais, a varejista vai adotar a escala 5x2 nas 53 lojas do país e reduzir a carga de 44 para 40 horas, um ano antes do prazo.

O plano é fazer a transição sem aumentar a equipe.

“Nossa ideia é não contratar mais num primeiro momento”, diz Ricardo Dinelli, CEO da Leroy Merlin no Brasil, em entrevista à EXAME.

A rede tem quase 10 mil funcionários no país. Segundo o executivo, a necessidade de ampliar o quadro será avaliada loja a loja, à medida que o modelo for aplicado em toda a operação.

Como a Leroy Merlin está reorganizando as lojas

A rede acompanha o fluxo de clientes e de compras por faixa de horário para concentrar mais funcionários nos períodos de maior movimento.

O teste também levou a ajustes nos horários de funcionamento de algumas unidades.

A cobertura dos domingos, um dos desafios da mudança no varejo, já fazia parte da rotina da empresa. No modelo anterior, os funcionários tinham uma folga fixa durante a semana e alternavam os domingos de trabalho e de descanso. Com o 5x2, a rede passou a testar como distribuir duas folgas por semana sem deixar os horários de pico com equipes menores.

A mudança também chega à liderança das lojas. Gerentes e diretores entram na nova escala, o que exige reorganizar os plantões para manter um responsável pela operação. A empresa revê também quem precisa participar das reuniões convocadas pelo escritório. “A gente não pode prender tanto eles em reuniões”, diz Dinelli.

Ricardo Dinelli, CEO da Leroy Merlin no Brasil: rede planeja adotar a nova jornada sem ampliar o quadro num primeiro momento. (Leroy Merlin/Divulgação)

O que mudou nas lojas do piloto

O teste começou em 10 lojas no início do ano e chegou a 15 unidades nas cinco regionais da empresa, com operações em cidades como São Paulo, Campinas e Salvador. Um dos ajustes foi testar duas folgas consecutivas.

“No começo a gente bateu um pouco de cabeça porque o absenteísmo (faltas de funcionários) não estava caindo”, afirma Dinelli.

Segundo o executivo, as unidades que conseguiram juntar os dois dias de descanso registraram um índice de absenteísmo cerca de 2 pontos percentuais menor que o das lojas em que as folgas ficaram separadas.

A empresa também relata que o NPS, indicador que mede a disposição dos clientes de recomendar a loja, se manteve estável nas unidades do teste.

Dinelli diz que a rede passou a receber mais currículos, principalmente nas regiões em que já opera no 5x2. Os dados relatados pelo executivo são do piloto com 44 horas semanais. A operação com 40 horas começa em dezembro.

O que a rede está antecipando

A Emenda Constitucional 141, promulgada em outubro e regulamentada por decreto em 19 de novembro, prevê dois dias de repouso semanal remunerado e reduz a jornada máxima sem redução salarial.

Pelo calendário geral, aplicável à operação de varejo da Leroy Merlin, as duas folgas passam a ser exigidas em 16 de dezembro de 2026, quando o limite semanal cai de 44 para 42 horas. O teto de 40 horas passa a valer em 16 de dezembro de 2027.

A rede começou a testar as duas folgas antes de elas se tornarem obrigatórias. A adoção nas 53 lojas coincide com o início da exigência em dezembro. Ao passar direto das 44 para as 40 horas semanais, a Leroy Merlin antecipa em um ano a etapa final da redução da jornada.