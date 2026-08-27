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US$ 17,1 bilhões e 2 horas por dia: o que muda para adolescentes no Instagram e Facebook

Novo acordo da Meta nos Estados Unidos impõe limites de uso e interfere diretamente no desenho das plataformas para menores de 18 anos

Camila Securato
Camila Securato

Diretora da Graduação Saint Paul

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10h03.

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A Meta concordou nesta semana em adotar uma série de novas restrições ao uso de Instagram e Facebook por adolescentes nos Estados Unidos. O acordo com uma coalizão de procuradores-gerais estaduais pode custar à companhia até US$ 17,1 bilhões e está entre as intervenções mais abrangentes já feitas sobre a experiência de menores de idade nas redes sociais.

A medida que mais chama atenção é o limite padrão de duas horas diárias para o uso combinado das duas plataformas. Mas o pacote é mais amplo.

As novas regras incluem restrições de acesso durante a madrugada, notificações silenciadas em determinados períodos, ocultação de métricas como número de curtidas, limitações a alguns filtros, novos mecanismos de verificação de idade e maior participação dos pais na configuração das contas.

A relevância do acordo está justamente em ir além do tradicional debate sobre screen time. Durante anos, a responsabilidade por controlar o uso de redes sociais recaiu principalmente sobre adolescentes e suas famílias. Pais deveriam definir horários, monitorar os aparelhos e estabelecer limites.

A nova abordagem acrescenta uma segunda dimensão: o próprio desenho da plataforma também influencia o comportamento do usuário.

A American Academy of Pediatrics passou a tratar esse ambiente como um ecossistema digital, no qual algoritmos de recomendação, notificações, autoplay e métricas sociais interferem no tempo e na forma de uso.

Nesse contexto, desligar notificações, reduzir recomendações automáticas ou interromper o acesso durante a madrugada não são apenas mecanismos de controle parental. São alterações na arquitetura do produto.

O ponto é particularmente relevante na adolescência, período em que sistemas de recompensa e controle comportamental ainda estão em desenvolvimento. Plataformas construídas para reduzir a fricção e prolongar o engajamento tornam o exercício de autocontrole mais difícil.

Isso não significa que as empresas sejam responsáveis por todas as escolhas de seus usuários. Significa que o comportamento digital não pode ser explicado apenas como resultado de decisões individuais.

O acordo também amplia o papel dos pais. Diversas configurações poderão depender de autorização parental, criando uma camada adicional de supervisão sobre contas de menores. A questão que permanece é até onde controles externos são suficientes.

Pesquisas sobre desenvolvimento adolescente mostram que uma das tarefas desse período é justamente a transferência gradual da regulação dos pais para o próprio jovem. Limites externos podem proteger, especialmente nos primeiros anos da adolescência, mas não substituem a capacidade de reconhecer excesso, interromper o uso e administrar a própria atenção.

Por isso, a consequência mais importante do acordo talvez não seja o número de horas definido pela Meta. É a mudança de responsabilidade que ele representa.

A discussão sobre adolescentes e redes sociais começa a se deslocar de uma pergunta simples. Quanto tempo eles passam online? para outra, mais complexa: que tipo de comportamento as plataformas foram desenhadas para estimular?

As novas regras não resolvem a relação entre jovens e tecnologia. Mas indicam que reguladores começam a tratar o problema não apenas como uma questão de disciplina individual, e sim também como uma questão de design.

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