A ciência diz que apenas 3 minutos por dia são suficientes para se sentir mais feliz

Felicidade não é apenas uma questão de sorte — mas também não é totalmente uma escolha.

Um estudo clássico publicado na Psychological Science por David Lykken e Auke Tellegen, com base em pesquisas com gêmeos, concluiu que entre 40% e 50% da variação nos níveis de felicidade pode estar associada a fatores genéticos.

A outra metade, porém, depende de comportamento. E é aí que entram as decisões diárias. As informações foram retiradas de Inc.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

Comprar tempo pode aumentar bem-estar

Uma pesquisa publicada na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) por Ashley Whillans e colegas mostrou que pessoas que usam dinheiro para delegar tarefas desagradáveis — como limpar a casa ou cortar a grama — relatam maior satisfação com a vida.

O motivo não é o luxo — é a redução da pressão mental.

A importância da diversidade emocional

Outro estudo relevante, publicado no Journal of Experimental Psychology: General por Jordi Quoidbach e pesquisadores (2014), introduziu o conceito de “emodiversity” — diversidade emocional.

Ou seja, pessoas que experimentam uma gama mais ampla de emoções, inclusive negativas, apresentam melhor saúde mental e física.

Felicidade, portanto, não significa ausência de estresse ou desconforto. Significa equilíbrio emocional.

O exercício das “três coisas boas”

Entre as práticas mais estudadas na psicologia positiva está um exercício simples: registrar três coisas boas que aconteceram no dia.

Pesquisas conduzidas por Robert Emmons e Michael McCullough (2003), publicadas no Journal of Personality and Social Psychology, mostraram que participantes que praticavam gratidão estruturada apresentavam maior bem-estar e menos sintomas depressivos.

Outro estudo liderado por Martin Seligman (2005), publicado na revista American Psychologist, demonstrou que o exercício das “três coisas boas” produziu aumento consistente nos níveis de felicidade e redução de sintomas depressivos ao longo do tempo.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória