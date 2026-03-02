Carreira

A ciência diz que apenas 3 minutos por dia são suficientes para se sentir mais feliz

Estudos indicam que pequenas práticas diárias fortalecem bem-estar e inteligência emocional

Gabriella Uota
Publicado em 2 de março de 2026 às 14h56.

Felicidade não é apenas uma questão de sorte — mas também não é totalmente uma escolha.

Um estudo clássico publicado na Psychological Science por David Lykken e Auke Tellegen, com base em pesquisas com gêmeos, concluiu que entre 40% e 50% da variação nos níveis de felicidade pode estar associada a fatores genéticos.

A outra metade, porém, depende de comportamento. E é aí que entram as decisões diárias. As informações foram retiradas de Inc.

Comprar tempo pode aumentar bem-estar

Uma pesquisa publicada na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) por Ashley Whillans e colegas mostrou que pessoas que usam dinheiro para delegar tarefas desagradáveis — como limpar a casa ou cortar a grama — relatam maior satisfação com a vida.

O motivo não é o luxo — é a redução da pressão mental.

A importância da diversidade emocional

Outro estudo relevante, publicado no Journal of Experimental Psychology: General por Jordi Quoidbach e pesquisadores (2014), introduziu o conceito de “emodiversity” — diversidade emocional.

Ou seja, pessoas que experimentam uma gama mais ampla de emoções, inclusive negativas, apresentam melhor saúde mental e física.

Felicidade, portanto, não significa ausência de estresse ou desconforto. Significa equilíbrio emocional.

O exercício das “três coisas boas”

Entre as práticas mais estudadas na psicologia positiva está um exercício simples: registrar três coisas boas que aconteceram no dia.

Pesquisas conduzidas por Robert Emmons e Michael McCullough (2003), publicadas no Journal of Personality and Social Psychology, mostraram que participantes que praticavam gratidão estruturada apresentavam maior bem-estar e menos sintomas depressivos.

Outro estudo liderado por Martin Seligman (2005), publicado na revista American Psychologist, demonstrou que o exercício das “três coisas boas” produziu aumento consistente nos níveis de felicidade e redução de sintomas depressivos ao longo do tempo.

