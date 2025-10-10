Como o ‘agradecimento antecipado’ virou uma técnica secreta de líderes e marcas

(Ilustração: Nik Neves)
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 16h21.
Em um mundo corporativo cada vez mais orientado por metas, entregas rápidas e pressão por resultados, pequenas atitudes comportamentais podem ter um impacto surpreendente sobre a produtividade.
Um exemplo disso é o simples ato de agradecer, não depois de uma tarefa, mas antes dela. Essa prática, chamada de “gratidão antecipada”, pode mudar completamente a dinâmica entre profissionais, aumentar o engajamento e até melhorar o desempenho em situações de alta pressão. As informações foram retiradas de Inc.
O jornalista Jeff Haden compartilha um episódio pessoal que começou com um desafio prático de subir uma banheira de 170 kg por dois lances de escada e instalá-la com precisão milimétrica.
Para isso, ele contratou três vizinhos que aceitaram o trabalho pesado por uma boa remuneração. Mas, antes mesmo de começarem, Haden decidiu aplicar um conselho que ouviu do ex-negociador do FBI, Chris Voss: agradecer antes que o trabalho fosse feito.
A resposta foi imediata e os homens se sentiram valorizados, engajados e encararam a tarefa com espírito colaborativo. O resultado foi positivo, não apenas pelo sucesso da instalação, mas também pela leveza com que o grupo lidou com a pressão.
Mais do que uma história curiosa, a experiência relatada por Haden tem respaldo científico. Um estudo publicado pela Academy of Management revelou que a gratidão antecipada, aquela expressa antes de um desafio, aumenta a resiliência e a persistência diante de tarefas difíceis.
Isso acontece porque o reconhecimento prévio gera uma percepção de valor social, que motiva o indivíduo a dar o melhor de si.
Quando alguém é agradecido antes mesmo de realizar a tarefa, a sensação é de que seu esforço já é reconhecido. Isso muda completamente o nível de envolvimento com a atividade.
Em vez de apenas “cumprir uma função”, a pessoa passa a se sentir parte de uma missão e isso é um poderoso combustível emocional.
Dominar essa habilidade interpessoal pode representar um diferencial importante na carreira. Profissionais que lideram ou atuam em times multifuncionais precisam entender que performance não depende apenas de competência técnica, mas também de clima emocional e comunicação eficaz.
Agradecer antes é uma forma sutil, mas estratégica, de gerar conexão emocional com os colegas, construir confiança e preparar o terreno para uma entrega mais coesa. Quem domina esse tipo de linguagem comportamental se destaca, seja no ambiente corporativo, em startups ou em organizações do terceiro setor.
