Dia dos Professores é feriado? Entenda quem pode folgar nesta quinta-feira

Celebrado nesta quinta-feira, 15, o Dia dos Professores destaca a importância dos educadores para a sociedade e para o desenvolvimento de estudantes em diferentes etapas da vida. A data é uma oportunidade de valorizar o trabalho de quem transmite conhecimentos, incentiva a reflexão e participa da formação de novas gerações.

A comemoração tem origem em um marco da história da educação brasileira, no século XIX, e foi oficializada nacionalmente em 1963. Desde então, o 15 de outubro é marcado por homenagens aos professores, com iniciativas de escolas e manifestações de reconhecimento pela atuação desses profissionais.

Dia dos Professores é feriado?

O Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira, 15, não é feriado nacional no Brasil. A data foi oficializada pelo Decreto nº 52.682, de 14 de outubro de 1963, assinado pelo então presidente João Goulart, que declarou o dia 15 de outubro feriado escolar.

Na prática, escolas públicas e particulares podem suspender as aulas, conforme o calendário de cada instituição. A folga, porém, não se estende automaticamente aos demais setores da economia, que funcionam normalmente. Portanto, o descanso depende das regras e decisões de cada escola ou empregador.

Como surgiu o Dia dos Professores?

A origem da data está ligada a um decreto assinado por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827. O documento estabeleceu regras para a criação de escolas de primeiras letras em cidades, vilas e lugares mais populosos do Império do Brasil.

O decreto também tratava de aspectos da organização do ensino, como os conteúdos que deveriam ser ensinados e a remuneração dos professores. A medida é considerada um marco na história da educação brasileira.

A comemoração do Dia dos Professores, porém, foi oficializada mais de um século depois. Em 1947, o professor paulista Salomão Becker e outros educadores organizaram uma celebração em São Paulo para marcar a data e promover um momento de descanso e confraternização entre os profissionais.

A iniciativa ganhou adesão e se espalhou por outras regiões do país. Em 1963, o Decreto Federal nº 52.682 oficializou o dia 15 de outubro como feriado escolar.