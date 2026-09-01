Por que o 7 de setembro é feriado? Entenda o significado da data

O dia 7 de setembro marca a Independência do Brasil, declarada em 1822 por Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. O episódio representou a ruptura política do Brasil com Portugal e abriu caminho para a formação do país como uma nação independente.

O que aconteceu em 7 de setembro?

Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava em viagem entre Santos e São Paulo quando recebeu cartas vindas de Portugal. As mensagens traziam determinações das Cortes portuguesas, que buscavam reduzir a autonomia política conquistada pelo Brasil após a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro.

Diante da situação, Dom Pedro teria declarado a independência do Brasil às margens do riacho do Ipiranga. A cena ficou conhecida pela frase "Independência ou Morte!", embora historiadores apontem que a construção dessa imagem ganhou força posteriormente, principalmente por meio de representações artísticas.

Dom Pedro I, Peter I, 12 October 1798 – 24 September 1834, nicknamed the Liberator, was the founder and first ruler of the Empire of Brazil. (Photo by: Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images) (Bildagentur-online/Universal Images Group/Getty Images)

Por que o Brasil queria se tornar independente?

O processo de independência estava relacionado às mudanças políticas ocorridas desde a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808.

Com a corte instalada no Rio de Janeiro, o Brasil passou por transformações econômicas e administrativas. Em 1815, o território deixou de ser oficialmente uma colônia ao ser elevado à condição de Reino do Brasil, unido a Portugal e Algarves.

A Revolução Liberal do Porto, em 1820, mudou esse cenário. As Cortes portuguesas passaram a pressionar pelo retorno de Dom João VI a Portugal e pela recuperação do controle político sobre o Brasil. Dom João VI voltou para Lisboa em 1821 e deixou Dom Pedro como príncipe regente. A tensão aumentou nos meses seguintes.

O Dia do Fico

Um dos episódios que antecederam a Independência aconteceu em 9 de janeiro de 1822. Pressionado pelas Cortes portuguesas a retornar a Portugal, Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil.

O episódio ficou conhecido como Dia do Fico, associado à declaração atribuída ao príncipe: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico."

A permanência de Dom Pedro fortaleceu o movimento político pela separação de Portugal.

A Independência foi imediata?

A declaração de 7 de setembro marcou o início de uma nova etapa, mas a separação política não aconteceu de forma instantânea em todo o território. Em 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I.

Portugal reconheceu oficialmente a independência brasileira em 1825, após negociações entre os dois países.

Por que o 7 de setembro virou feriado?

A data passou a representar oficialmente a Independência do Brasil e, ao longo do tempo, ganhou espaço como símbolo da identidade nacional. O dia é celebrado atualmente como feriado nacional.

O feriado também costuma ser marcado por comemorações e desfiles cívico-militares em diferentes cidades do país. Capitais e municípios organizam eventos com a participação das Forças Armadas, forças de segurança, escolas, bandas e instituições civis, reunindo o público para celebrar a Independência do Brasil.