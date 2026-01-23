Brasil

Salário dos professores: quais estados já pagam acima do piso nacional?

Governo Federal anunciou aumento do piso salarial para profissionais da educação básica na última quarta-feira, 21

Professores: salário de profissionais da educação básica terá aumento de 5,4% (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Professores: salário de profissionais da educação básica terá aumento de 5,4% (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11h33.

O salário dos professores da educação básica terá aumento neste ano. De acordo com o Governo Federal, o valor será atualizado em 5,4%, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63 para profissionais da rede pública de todo o país com jornada de 40 horas semanais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na última quarta-feira, 21 de janeiro, a medida provisória (MP) que atualiza o cálculo do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica.

Apesar da ação do poder executivo, nem todos os professores do país recebem acima do piso.

Segundo o Anuário da Educação Básica, feito pela Todos Pela Educação, Fundação Santillana e Editora Moderna, apenas 68,5% dos municípios brasileiros pagam o piso do magistério.

Divulgado em 2025, o levantamento analisou dados de 2023 no país.

De acordo com as informações do anuário, o Ceará é o estado com maior adesão ao pagamento do piso salarial, com 98,1% de seus municípios pagando acima do piso, assim como o Piauí (93,8%).

Espírito Santo (37%) e Roraima (33,3%) são os estados que menos pagam o piso para professores.

Confira, abaixo, o percentual de estados que pagavam acima do piso salario de acordo com o Anuário da Educação Básica 2025.

Percentual de cidades por estado que pagam acima do piso salarial para professores:

Ceará98,1
Piauí93,8
Mato Grosso do Sul91,3
Rondônia90,2
Maranhão87,5
Pará84,9
Amazonas82,6
Bahia81,6
Pernambuco80,8
Alagoas70,4
Santa Catarina70,4
São Paulo70
Sergipe69,9
Goiás67,7
Paraná65,9
Paraíba64,8
Tocantins63,8
Rio Grande do Sul62
Rio Grande do Norte60,5
Mato Grosso60,2
Amapá60
Rio de Janeiro50
Minas Gerais46,6
Acre42,1
Espírito Santo37
Roraima33,3

