Salário dos professores: quais estados já pagam acima do piso nacional?

Professores: salário de profissionais da educação básica terá aumento de 5,4% (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11h33.
O salário dos professores da educação básica terá aumento neste ano. De acordo com o Governo Federal, o valor será atualizado em 5,4%, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63 para profissionais da rede pública de todo o país com jornada de 40 horas semanais.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na última quarta-feira, 21 de janeiro, a medida provisória (MP) que atualiza o cálculo do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica.
Apesar da ação do poder executivo, nem todos os professores do país recebem acima do piso.
Segundo o Anuário da Educação Básica, feito pela Todos Pela Educação, Fundação Santillana e Editora Moderna, apenas 68,5% dos municípios brasileiros pagam o piso do magistério.
Divulgado em 2025, o levantamento analisou dados de 2023 no país.
De acordo com as informações do anuário, o Ceará é o estado com maior adesão ao pagamento do piso salarial, com 98,1% de seus municípios pagando acima do piso, assim como o Piauí (93,8%).
Já Espírito Santo (37%) e Roraima (33,3%) são os estados que menos pagam o piso para professores.
Confira, abaixo, o percentual de estados que pagavam acima do piso salario de acordo com o Anuário da Educação Básica 2025.
|Ceará
|98,1
|Piauí
|93,8
|Mato Grosso do Sul
|91,3
|Rondônia
|90,2
|Maranhão
|87,5
|Pará
|84,9
|Amazonas
|82,6
|Bahia
|81,6
|Pernambuco
|80,8
|Alagoas
|70,4
|Santa Catarina
|70,4
|São Paulo
|70
|Sergipe
|69,9
|Goiás
|67,7
|Paraná
|65,9
|Paraíba
|64,8
|Tocantins
|63,8
|Rio Grande do Sul
|62
|Rio Grande do Norte
|60,5
|Mato Grosso
|60,2
|Amapá
|60
|Rio de Janeiro
|50
|Minas Gerais
|46,6
|Acre
|42,1
|Espírito Santo
|37
|Roraima
|33,3