Salário dos professores: quais estados já pagam acima do piso nacional?

O salário dos professores da educação básica terá aumento neste ano. De acordo com o Governo Federal, o valor será atualizado em 5,4%, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63 para profissionais da rede pública de todo o país com jornada de 40 horas semanais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na última quarta-feira, 21 de janeiro, a medida provisória (MP) que atualiza o cálculo do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica.

Apesar da ação do poder executivo, nem todos os professores do país recebem acima do piso.

Segundo o Anuário da Educação Básica, feito pela Todos Pela Educação, Fundação Santillana e Editora Moderna, apenas 68,5% dos municípios brasileiros pagam o piso do magistério.

Divulgado em 2025, o levantamento analisou dados de 2023 no país.

De acordo com as informações do anuário, o Ceará é o estado com maior adesão ao pagamento do piso salarial, com 98,1% de seus municípios pagando acima do piso, assim como o Piauí (93,8%).

Já Espírito Santo (37%) e Roraima (33,3%) são os estados que menos pagam o piso para professores.

Confira, abaixo, o percentual de estados que pagavam acima do piso salario de acordo com o Anuário da Educação Básica 2025.

Percentual de cidades por estado que pagam acima do piso salarial para professores: