Quanto ganha um professor no Brasil e nos países da OCDE?

Professores no Brasil: piso salarial terá reajuste de 5,4% (José Cruz/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09h00.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na última quarta-feira, 21, o reajuste no piso salarial para os professores.
O valor terá um aumento de 5,4%, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, válido para profissionais da rede pública de todo o país com jornada de 40 horas semanais.
Nos últimos anos, o piso salarial dos professores no Brasil tem se mantido baixo em comparação com o de outros países.
De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, na sigla em inglês), rede internacional que reúne 38 países, o salário mínimo de um professor no Brasil é 47% menor do que a média dos países que compõem o grupo.
Segundo o estudo de 2024, com dados referentes a 2023, os salários foram comparados com base na paridade do poder de compra, ajustados em dólar e com foco na remuneração anual.
No Brasil, o salário anual mais baixo para um professor com a qualificação mínima, atuando na educação secundária na rede pública, é de US$ 23.018. O valor é menor do que vizinhos, como Chile e Colômbia.
Nos países da OCDE, a média anual é significativamente mais alta — e o maior valor é registrado em Luxemburgo, onde a remuneração chega a US$ 92.670,43.
Em países como a Alemanha, por exemplo, o salário anual inicial ultrapassa os US$ 85.731,98.
|País
|
Salário mínimo de professores (USD)
|Luxemburgo
|92670,43
|Alemanha
|85731,98
|Suíça
|77233,95
|Dinamarca
|58609,22
|Áustria
|58309,85
|Espanha
|57426,56
|Países Baixos
|56992,64
|Austrália
|55605,31
|Noruega
|52046,99
|Bélgica
|50205,38
|Islândia
|49914,08
|Estados Unidos
|48899,27
|Turquia
|48356
|Suécia
|47552,06
|Finlândia
|45305,88
|França
|43687,5
|Canadá
|43596,91
|Irlanda
|43442,22
|Itália
|40373,63
|Portugal
|39908,36
|Inglaterra
|39676,83
|Nova Zelândia
|37617,89
|Lituânia
|37003,62
|Eslovênia
|36245,93
|Coreia do Sul
|35880,98
|México
|33062,45
|Japão
|32686,06
|Israel
|31201,21
|Estônia
|30182,74
|Colômbia
|29472,52
|Chile
|29453,39
|República Tcheca
|28448,64
|Hungria
|24950,05
|Polônia
|23712,09
|Brasil
|23018
|Costa Rica
|22970,98
|Grécia
|22283,55
|Eslováquia
|20967,57
|Letônia
|19043,32