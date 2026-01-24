Brasil

Quanto ganha um professor no Brasil e nos países da OCDE?

Piso nacional sobe para R$ 5.130,63; salário de professores no Brasil é 47% menor que a média dos países da OCDE

Professores no Brasil: piso salarial terá reajuste de 5,4% (José Cruz/Agência Brasil)

Professores no Brasil: piso salarial terá reajuste de 5,4% (José Cruz/Agência Brasil)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09h00.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na última quarta-feira, 21, o reajuste no piso salarial para os professores.

O valor terá um aumento de 5,4%, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, válido para profissionais da rede pública de todo o país com jornada de 40 horas semanais.

Nos últimos anos, o piso salarial dos professores no Brasil tem se mantido baixo em comparação com o de outros países.

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, na sigla em inglês), rede internacional que reúne 38 países, o salário mínimo de um professor no Brasil é 47% menor do que a média dos países que compõem o grupo.

Segundo o estudo de 2024, com dados referentes a 2023, os salários foram comparados com base na paridade do poder de compra, ajustados em dólar e com foco na remuneração anual.

No Brasil, o salário anual mais baixo para um professor com a qualificação mínima, atuando na educação secundária na rede pública, é de US$ 23.018. O valor é menor do que vizinhos, como Chile e Colômbia.

Nos países da OCDE, a média anual é significativamente mais alta — e o maior valor é registrado em Luxemburgo, onde a remuneração chega a US$ 92.670,43.

Em países como a Alemanha, por exemplo, o salário anual inicial ultrapassa os US$ 85.731,98.

Confira a lista de salário anual de professores no Brasil e nos países da OCDE (em dólar):

País
Salário mínimo de professores (USD)
Luxemburgo92670,43
Alemanha85731,98
Suíça77233,95
Dinamarca58609,22
Áustria58309,85
Espanha57426,56
Países Baixos56992,64
Austrália55605,31
Noruega52046,99
Bélgica50205,38
Islândia49914,08
Estados Unidos48899,27
Turquia48356
Suécia47552,06
Finlândia45305,88
França43687,5
Canadá43596,91
Irlanda43442,22
Itália40373,63
Portugal39908,36
Inglaterra39676,83
Nova Zelândia37617,89
Lituânia37003,62
Eslovênia36245,93
Coreia do Sul35880,98
México33062,45
Japão32686,06
Israel31201,21
Estônia30182,74
Colômbia29472,52
Chile29453,39
República Tcheca28448,64
Hungria24950,05
Polônia23712,09
Brasil23018
Costa Rica22970,98
Grécia22283,55
Eslováquia20967,57
Letônia19043,32

