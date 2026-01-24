Quanto ganha um professor no Brasil e nos países da OCDE?

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na última quarta-feira, 21, o reajuste no piso salarial para os professores.

O valor terá um aumento de 5,4%, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, válido para profissionais da rede pública de todo o país com jornada de 40 horas semanais.

Nos últimos anos, o piso salarial dos professores no Brasil tem se mantido baixo em comparação com o de outros países.

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, na sigla em inglês), rede internacional que reúne 38 países, o salário mínimo de um professor no Brasil é 47% menor do que a média dos países que compõem o grupo.

Segundo o estudo de 2024, com dados referentes a 2023, os salários foram comparados com base na paridade do poder de compra, ajustados em dólar e com foco na remuneração anual.

No Brasil, o salário anual mais baixo para um professor com a qualificação mínima, atuando na educação secundária na rede pública, é de US$ 23.018. O valor é menor do que vizinhos, como Chile e Colômbia.

Nos países da OCDE, a média anual é significativamente mais alta — e o maior valor é registrado em Luxemburgo, onde a remuneração chega a US$ 92.670,43.

Em países como a Alemanha, por exemplo, o salário anual inicial ultrapassa os US$ 85.731,98.

Confira a lista de salário anual de professores no Brasil e nos países da OCDE (em dólar):