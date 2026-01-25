Piso dos professores e salário mínimo em 2026: qual teve o maior reajuste?

O governo federal anunciou, na última quarta-feira, 21, o reajuste no salário dos professores da educação básica. O valor será atualizado em 5,4%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a medida provisória (MP) que atualiza o cálculo do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica com jornada de 40 horas semanais.

Com o reajuste, o piso salarial dos profissionais da educação básica passará de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63.

O reajuste de 5,4% representa um aumento real de 1,5% acima da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2025, que foi de 3,9%.

O novo valor do salário mínimo nacional foi fixado em R$ 1.621 e já está em vigor.

O reajuste representa uma alta de 6,79% em relação ao piso anterior, de R$ 1.518, e considera a inflação acumulada pelo INPC nos últimos 12 meses até novembro, além de um ganho real limitado pelas regras do arcabouço fiscal.

Como os reajustes são calculados?

Em geral, o piso salarial dos professores e o salário mínimo utilizam a mesma base de cálculo no INPC, referência também para o aumento anual de benefícios como aposentadorias e pensões do INSS acima de um salário mínimo, além do seguro-desemprego. Em 2025, o índice teve variação acumulada de 3,90%.

No caso do piso salarial, o INPC é combinado com 50% da média da variação percentual da receita real, com base na contribuição de estados e municípios ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) nos cinco anos anteriores à atualização.

Já o salário mínimo era calculado com base no INPC dos últimos 12 meses até novembro e no PIB (Produto Interno Bruto) consolidado dos dois anos anteriores.

Com a entrada em vigor do novo arcabouço fiscal, o reajuste do salário mínimo não pode gerar impacto superior a 2,5% nas contas públicas, mesmo que o PIB cresça acima disso.

Na prática, a nova regra busca equilibrar o aumento da renda dos trabalhadores com a sustentabilidade fiscal do país — o que reduz a margem de valorização real do salário mínimo nos próximos anos.

Para o reajuste ser considerado aumento real, ele precisa superar o valor da inflação acumulada.

Como foi o aumento dos dois nos últimos anos?

Em 2025, o piso salarial dos professores teve reajuste de 6,27%, passando de R$ 4.580 para R$ 4.867,77 para quem cumpre 40 horas semanais.

Em 2024, o INPC fechou em 4,77%, puxado principalmente pelo grupo Alimentação e Bebidas, que acumulou alta de 7,60% em 12 meses, gerando um impacto de 1,83 ponto percentual sobre o índice do ano.

Dessa forma, o aumento real do piso salarial dos professores em 2025 foi de 1,5%.

Já o salário mínimo no ano anterior passou para R$ 1.518, com reajuste de 7,5% em relação ao valor de 2024.

Confira os reajustes no salário mínimo e piso do magistério desde 2022:

O piso do magistério teve os seguintes reajustes nos últimos cinco anos:

2026: R$ 5.130,63 - reajuste de 5,4%

2025: R$ 4.867,77 - reajuste de 6,27%

2024: R$ 4.580,57 - reajuste de 3,6%

2023: R$ 4.420,55 - reajuste de 15%

2022: R$ 3.845,63 - reajuste de 33,24%

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o histórico do salário-mínimo nos últimos cinco anos foi nos seguintes valores: