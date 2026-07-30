Dia dos Pais é feriado? Veja quando será a data em 2026

O Dia dos Pais será comemorado em 9 de agosto de 2026, mas a data não é feriado no Brasil. A celebração acontece sempre no segundo domingo de agosto e, por cair em um final de semana, também não é considerada ponto facultativo.

Embora reúna famílias e movimente o comércio todos os anos, o Dia dos Pais é apenas uma data comemorativa do calendário brasileiro e não altera o funcionamento de empresas ou órgãos públicos.

Quando é o Dia dos Pais em 2026?

Em 2026, o Dia dos Pais será celebrado em 9 de agosto.

Como a data é móvel, ela sempre ocorre no segundo domingo de agosto. Por isso, o dia da comemoração muda a cada ano.

Dia dos Pais é feriado?

Não. O Dia dos Pais não é feriado nacional e também não faz parte da lista de pontos facultativos.

Como a celebração ocorre sempre em um final de semana, a data não altera o calendário oficial de trabalho, tampouco prevê folga adicional na segunda-feira seguinte.

Como surgiu a comemoração no Brasil?

O Dia dos Pais foi instituído no Brasil em 1953 por iniciativa do publicitário Sylvio Bhering, na época diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo.

Além de homenagear a figura paterna, a criação da data teve um objetivo comercial: movimentar o varejo em um período tradicionalmente mais fraco para as vendas e estimular a reunião das famílias.

A primeira celebração oficial aconteceu em 16 de agosto de 1953, data que coincidia com o dia de São Joaquim, considerado pela tradição católica o pai de Maria e avô de Jesus. A escolha aproveitava a forte influência do calendário religioso no país.

Alguns anos depois, a comemoração foi transferida para o segundo domingo de agosto, seguindo a lógica do Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio. A mudança também facilitou os encontros familiares aos domingos e ajudou a fortalecer o apelo comercial da data.

Atualmente, o Dia dos Pais está entre as principais datas para o varejo brasileiro e figura como uma das mais importantes para setores como o comércio físico e o e-commerce.

Qual é a origem do Dia dos Pais?

A origem da celebração é atribuída à americana Sonora Smart Dodd. Segundo a Enciclopédia Britânica, ela decidiu homenagear seu pai, William Jackson Smart, veterano da Guerra Civil Americana, após participar de um sermão — uma pregação religiosa — em homenagem ao Dia das Mães, em 1909.

A primeira comemoração foi realizada em 1910, na cidade de Spokane, no estado de Washington. Nos Estados Unidos, o Dia dos Pais foi oficializado como feriado nacional em 1972, durante o governo de Richard Nixon. Desde então, a data é celebrada no terceiro domingo de junho, assim como ocorre em mais de 70 países, entre eles Argentina e Reino Unido.

Já países como Portugal, Espanha e Itália comemoram o Dia dos Pais em 19 de março, data dedicada a São José pela tradição cristã.