Paramount+ resgata série de 'As Patricinhas de Beverly Hills'

A Paramount+ está comandando a série que dá continuidade a "As Patricinhas de Beverly Hills" ('Clueless', no original), o clássico de 1995 que ajudou a definir o imaginário pop dos anos 1990. A informação foi revelada pelo site The Hollywood Reporter.

Alicia Silverstone volta a viver Cher Horowitz 30 anos depois do filme. Na nova fase da personagem, ela é dona de um negócio de sucesso e mãe. No entanto, ela volta a se sentir "por fora", como no título original, ao acompanhar a filha adolescente entrando no ensino médio.

Silverstone assina a produção executiva ao lado de Amy Heckerling, diretora do filme original, e do produtor Robert Lawrence. As gravações acontecem em locações de Los Angeles, incluindo pontos que marcaram o longa-metragem, como o Occidental College, a loja Circus Liquor e a Rodeo Drive, em Beverly Hills.

O roteiro e a produção executiva ficam por conta de Josh Schwartz e Stephanie Savage, criadores de "The O.C." e "Gossip Girl", através da produtora Fake Empire, em parceria com Jordan Weiss (roteirista de "Freakier Friday" e "Dollface"). A CBS Studios é responsável pela produção.

Em comunicado, Jane Wiseman, chefe de conteúdo original da Paramount+, destacou o retorno da personagem como um marco para o serviço de streaming, reforçando o interesse em produzir o projeto em Los Angeles.

Série resgatada pela Paramount+

O caminho até o anúncio não foi direto. O projeto já havia sido desenvolvido pela Peacock em 2025, mas foi engavetado pela plataforma rival neste ano e voltou ao mercado até ser fechado com a Paramount+.

Antes disso, em 2020, a própria Peacock já havia tentado emplacar um spin-off diferente, um mistério sobre o desaparecimento de Cher investigado pela amiga Dionne, papel de Stacey Dash no filme original, projeto que não avançou.

"As Patricinhas de Beverly Hills" foi lançado pela Paramount Pictures em 1995, como uma adaptação moderna do clássico de Jane Austen, "Emma". A trama segue uma adolescente rica que se vê como uma hábil "cupido" entre os colegas.

O novo pedido de série se soma a uma leva recente de apostas da Paramount+ em nomes de peso: a plataforma também encomendou os títulos "Laird", com Kenneth Branagh; "Discretion", com Nicole Kidman e Elle Fanning; "Fear Not", com Anne Hathaway; e "9/12", com Jeremy Strong.