A fórmula da Shopee que redefiniu o e-commerce brasileiro

Em 2026, a Shopee celebra seis anos de uma trajetória meteórica no Brasil. A operação que começou em julho de 2020, em meio às incertezas do cenário pandêmico, hoje conta com mais de 3 milhões de lojistas brasileiros registrados. São micro, pequenas e médias empresas, além de lojas oficiais de grandes marcas, como Calvin Klein, L’Oréal e Samsung.

Com uma estratégia pautada pela democratização das compras online, a empresa fundada em 2015, em Singapura, consolidou-se no Brasil e ajudou a transformar um conceito tradicional do varejo asiático em um dos principais motores do e-commerce nacional. Com as chamadas Datas Duplas, que oferecem descontos especiais em dias como 9.9, a Shopee contribuiu para uma reformulação do calendário dos marketplaces, que passaram a contar com novos picos de consumo ao longo do ano para além de eventos tradicionais como Black Friday e Natal. Hoje, o modelo já influencia praticamente todo o setor.

Segundo a Shopee, nesses seis anos foram realizadas 68 campanhas de Datas Duplas, com mais de 420 milhões de reais distribuídos em cupons. Na edição mais recente, a campanha 7.7 de 2026 registrou um crescimento de 35% em vendas na comparação com o ano anterior, impulsionado por categorias como Casa e Construção, Beleza e Moda Feminina.

Para sustentar essa operação, há dois anos a companhia investe em uma expansão logística para acelerar as entregas, que passaram a ser realizadas em até dois dias na capital paulista e, posteriormente, chegaram a 75 cidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Em entrevista à EXAME, Felipe Piringer, diretor de marketing da Shopee, relembra os principais marcos da operação e fala sobre os próximos desafios da empresa no país.

Confira na íntegra.

Como você avalia a trajetória da Shopee nesses seis anos no Brasil?

A operação cresceu bastante, mas ainda vemos muito espaço para o e-commerce evoluir no Brasil. Construímos um awareness nacional, não apenas com as Datas Duplas, mas também como marca. O fato de outras empresas terem adotado esse modelo mostra a relevância do que criamos.

Como surgiu a estratégia das Datas Duplas?

A proposta era criar um grande momento promocional todos os meses. A Shopee sempre ofereceu cupons e frete grátis, mas queríamos incentivar os vendedores a trazer descontos mais agressivos em algumas datas. Nos primeiros anos, “empurramos” essas datas quase sozinhos. Hoje, o 7.7, que é a data do nosso aniversário, e o 11.11 fazem parte do calendário do varejo brasileiro. É uma estratégia que realmente deu certo. Só neste ano, por exemplo, muitos vendedores chegaram a dobrar as vendas durante as Datas Duplas em comparação com dias comuns.

As campanhas da Shopee ficaram conhecidas pelos jingles e pelas celebridades. Como essas escolhas são feitas?

A Shopee é uma marca descontraída e muito presente nas redes sociais. Temos autonomia global para criar campanhas voltadas ao consumidor brasileiro. Por isso, sempre buscamos personalidades que tenham conexão com a marca e gerem identificação e conversas. Já trabalhamos com nomes muito especiais, como Xuxa, Ludmilla, Ronaldinho Gaúcho e, mais recentemente, Terry Crews.

O que mais mudou no comportamento do consumidor nesses seis anos?

Hoje as pessoas descobrem produtos por meio de lives, vídeos curtos e conteúdos nas redes sociais. A compra deixou de começar apenas na busca tradicional. Por isso investimos fortemente em social commerce. Atualmente, a Shopee realiza mais de 10.000 lives por dia. Durante a campanha 6.6, foram 32.000 transmissões em um único dia. Já no 7.7, esse número chegou a 38.000. As lives aproximam vendedores e consumidores, e ajudam tanto na descoberta de produtos quanto na conversão. Nossos estudos mostram que um vendedor pode faturar até dez vezes mais quando faz transmissões ao vivo.

Grandes eventos também influenciam as vendas?

Sim. A Copa do Mundo foi um exemplo disso. Antes do torneio, a procura por antenas digitais cresceu 46% de abril para maio e mais 172% entre maio e junho. As vendas acompanharam esse movimento, com altas de 39% e 250%, respectivamente. Após a estreia do Brasil, as compras do produto aumentaram mais de 20% no dia seguinte. Depois das oitavas de final contra o Japão, o crescimento superou 28%. O marketplace precisa acompanhar essas mudanças rapidamente para garantir estoque e ofertas.

A Shopee reúne uma comunidade enorme de vendedores. Como manter esse ecossistema funcionando?

Eles são o coração da operação. Oferecemos treinamentos, ferramentas de anúncios, lives, vídeos, cursos e acompanhamento para ajudar esses empreendedores a crescer dentro da plataforma. A logística também evoluiu muito nesse período, justamente para dar o suporte necessário aos nossos parceiros. Fizemos investimentos importantes para acelerar as entregas. Hoje temos 22 centros de distribuição, mais de 200 hubs logísticos e mais de 3.000 agências. Tudo isso ajuda a reduzir o prazo de entrega e melhora bastante a experiência do consumidor.

Depois de seis anos, qual é o principal desafio da Shopee?

Continuar inovando. O mercado muda rapidamente e precisamos acompanhar os novos formatos e o comportamento dos consumidores. Escutamos constantemente os usuários e buscamos novas formas de conectar vendedores e compradores. Neste ano, lançamos o Shopee VIP, programa de assinatura de 9,90 reais por mês com benefícios exclusivos, seguindo a tendência dos clubes de fidelidade. O desafio é continuar nos reinventando em um mercado que evolui todos os meses.