A loja física virou o melhor investimento do nosso e-commerce

*Por Bento Meirelles, fundador e CEO da Minimal Club

O varejo brasileiro vive uma nova fase. Depois de anos em que o digital foi tratado como o caminho definitivo para novas marcas crescerem, com menos capital, menos infraestrutura e mais velocidade, muitas empresas perceberam que escala não vem apenas de performance, tráfego pago ou presença online. Crescer de verdade exige algo mais difícil de comprar e mais difícil de copiar: marca, produto, comunidade e execução.

Essa percepção não chegou de um livro ou de uma consultoria. Ela chegou ouvindo clientes.

A pergunta errada que o mercado continua fazendo

Existe um debate que a galera do varejo adora ter: físico ou digital? Como se fosse uma guerra. Como se uma empresa precisasse escolher um lado e defender até o fim.

A grande verdade é que essa guerra nunca existiu. E as empresas que tratam esse tema como uma disputa de canal estão olhando para o lugar errado.

A pergunta certa não é "vou para o físico ou fico no digital?" A pergunta certa é: como vou atender melhor os meus clientes?

Quando você coloca a decisão estratégica da empresa dentro desse enquadramento, tudo fica mais simples. Você lança ou não lança um produto? Você entra ou não entra em um canal? Depende de quanto valor o cliente enxerga nisso e do quanto isso torna a sua empresa mais competitiva frente aos concorrentes.

Como a Minimal chegou até aqui

A Minimal Club nasceu com uma proposta simples e, ao mesmo tempo, difícil de executar: criar peças masculinas essenciais, com qualidade real, estética minimalista e consistência de marca. Sem frescura, sem modismo, sem fast fashion disfarçado de premium.

O crescimento foi acelerado. Em 2021, faturamos R$ 4 milhões. Em 2022, R$ 16 milhões. Em 2023, R$ 36 milhões. Em 2024, R$ 60 milhões. Em 2025, chegamos a R$ 100 milhões. Hoje temos mais de 250 mil clientes e mais de 90% do nosso faturamento ainda vem do digital.

Esses números mostram que o digital funciona. Que é possível construir uma marca relevante, com recorrência e comunidade, sem depender de ponto de venda físico desde o início. Mas eles também escondem um desafio que toda marca em crescimento acelerado vai encontrar em algum momento: como continuar crescendo sem se tornar genérica?

O risco de crescer rápido demais

Crescimento acelerado tem um preço que nem sempre aparece no balanço. Ele aparece na qualidade que começa a escorregar, na identidade de marca que vai ficando difusa, na dependência excessiva de mídia paga para sustentar vendas, no estoque que cresce mais rápido do que a demanda, no time que não acompanha o ritmo.

Manter a essência enquanto a operação escala é, provavelmente, o maior desafio de qualquer fundador. Porque crescer é relativamente fácil quando você aceita abrir mão do que fez a marca ser o que é. O difícil é crescer sem trair o produto, sem trair o posicionamento, sem trair os clientes que chegaram primeiro e acreditaram na marca antes de ela ser grande.

Na Minimal, isso se traduz em decisões que às vezes parecem conservadoras para quem olha de fora. Mas que, na prática, são o que nos permite continuar sendo desejados.

A loja física não foi um sonho meu, foi uma demanda dos clientes

Quando as pessoas perguntam por que a Minimal abriu loja física, esperam uma resposta estratégica cheia de jargões sobre omnichannel e experiência de marca. A resposta real é mais simples: os clientes pediram.

Eu sempre li comentários. Sempre ouvi muita gente. E ao longo do tempo, a demanda por um espaço físico foi crescendo de forma consistente, não era uma vontade isolada de um cliente aqui ou ali. Era um sentimento que se repetia. Um desejo genuíno de ver, tocar, experimentar e se aproximar mais da marca.

A loja física nunca foi um ego de fundador. Nunca foi a realização de um sonho pessoal de ter um espaço com o nome da empresa na fachada. Foi uma resposta a uma demanda real. E essa distinção importa muito, porque ela muda completamente a lógica por trás da decisão.

Quando a expansão física vira vaidade, você abre loja no lugar errado, no momento errado, com a operação errada. Quando ela é uma resposta ao cliente, você abre com propósito, no lugar certo e com a estrutura que faz sentido.

O ciclo que muita gente não enxerga

Tem uma tese financeira que eu acredito muito e que guiou nossa decisão de entrar no físico: eu já estou gastando dinheiro com marketing para vender no e-commerce. Não preciso gastar um real a mais para fazer a loja vender.

O marketing do digital alimenta a loja física. A loja física alimenta o e-commerce. É um ciclo. É um vice-versa.

O cliente que entra na nossa loja física muitas vezes já nos conhece do digital. Mas o que ele encontra lá não é só um lugar para comprar o que já comprou antes. É um lugar para conhecer produtos que nunca tinha experimentado, para entender melhor a história da marca, para criar uma relação mais profunda com o que a Minimal representa. Quando ele sai da loja com uma boa experiência, ele volta no físico e no digital. E traz alguém junto.

A loja física deixou de ser apenas um canal de venda. Ela é branding, demonstra confiança e prova social. É o lugar onde a marca acontece de verdade, na frente das pessoas.

O que as novas marcas precisam entender sobre canal

Se você aprendeu a construir seu negócio dentro do TikTok, nada impede de ir para o Instagram. Nada impede de ir para o Mercado Livre. Nada impede de abrir uma loja física. O canal não define a marca, é a marca define quais canais fazem sentido para ela.

O problema é quando a expansão de canal vira estratégia de sobrevivência em vez de estratégia de crescimento. Quando você vai para o físico porque o digital saturou. Quando você vai para o marketplace porque o CAC subiu. Essas são decisões reativas e decisões reativas raramente resultam em operações bem-feitas.

A decisão de canal tem que vir da visão da empresa, do entendimento do cliente e de um embasamento financeiro real. Não de moda, não de pressão de investidor, não de FOMO porque um concorrente fez.

O varejo que vai vencer

Para mim, o futuro do varejo não será definido por quem vende mais barato ou anuncia mais. Será definido por quem consegue construir uma marca desejada, com produto consistente, operação eficiente e uma comunidade que se reconhece naquilo que a empresa representa.

A Minimal existe para melhorar a vida dos homens brasileiros. Essa é a visão que guia cada decisão de produto, de canal e de expansão. E é ela que vai ditar os próximos passos: mais lojas, mais cidades, mais shoppings. Não porque crescer é o objetivo, mas porque crescer é a consequência de fazer a coisa certa para os clientes certos.

No final, o varejo não é físico nem digital. É marca.

*Bento Meirelles é fundador e CEO da Minimal Club, marca de moda masculina que faturou R$ 100 milhões em 2025 e atende mais de 250 mil clientes no Brasil.