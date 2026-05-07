Como empresas se preparam para o Dia das Mães 2026

O Dia das Mães segue como uma das datas mais estratégicas para o varejo e serviços no Brasil, mobilizando empresas de diferentes setores em torno de ações que vão além das vendas.

Em 2026, marcas intensificam investimentos em campanhas que valorizam o afeto, a diversidade das relações maternas e o consumo com significado.

Veja como marcas de destaque estão preparando o caminho para fazer adquirir os melhores resultados neste Dia das Mães.

A Maria Filó cria coleção para traduzir o conceito de maternidade

Com a campanha deste ano, a Maria Filó propõe olhar sensível e contemporâneo sobre a maternidade, entendida como um processo dinâmico. A marca preparou uma coleção de Alto Inverno 26 que é focada em peças inspiradas nos anos 70.

Toda a coleção foi produzida de acordo com a narrativa da campanha: a relação entre mãe e filha como símbolo de um vínculo que evolui, amadurece e se ressignifica com o passar dos anos.

O objetivo é proporcionar um Dia das Mães em que filhas e mães possam compartilhar conexão por meio de trocas, memórias e até inversões de papéis, refletindo a complexidade e a profundidade da maternidade.

Lancôme une alta perfumaria e gastronomia em campanha inédita de Dia das Mães

A marca de beleza de luxo decidiu materializar o conceito de felicidade em algo que pode ser sentido, cheirado e, agora, degustado. De olho no Dia das Mães, a Lancôme transformou o lançamento da fragrância La Vie Est Belle Vanille Nude experiência.

A marca aposta na conexão entre sentidos ao convidar as chefs Ju Ferraz, Michele Crispim e Isa Scherer a traduzirem, em sobremesas autorais, as notas e a cremosidade do perfume.

A proposta explora a sinestesia — a interseção entre olfato e paladar — e parte de uma provocação direta: o que gastronomia e perfumaria têm em comum?

Como desdobramento, a marca leva a experiência ao público em ativações em pontos estratégicos, como as lojas Ofner (até 10 de maio), o Florella Bistrot e Café (até 30 de maio) e o Scherbi’s (até 10 de maio).

No mês do dia das mães, CeraVe lança Creme Hidratante 85g com selo para uso pediátrico

De olho no Dia das Mães, a CeraVe amplia sua linha de hidratação ao lançar uma nova versão do clássico Creme Hidratante CeraVe. A novidade tem, pela primeira vez, selo de uso pediátrico, posicionando o produto como uma solução para toda a família — de bebês a partir de 3 meses a adultos — e conectando o cuidado com a pele ao universo do afeto e da rotina compartilhada.

A movimentação combina inovação de portfólio com leitura de comportamento: embalagens mais compactas e versáteis, aliadas a fórmulas reconhecidas por dermatologistas, ganham espaço em um mercado que valoriza praticidade e confiança.

Dia das Mães no alto do Rio de Janeiro

Para o domingo de Dia das Mães, o Parque Bondinho Pão de Açúcar prepara uma ação especial para as famílias que escolherem o passeio no atrativo para viver esta data especial.

Das 10h às 17h, o parque promove uma programação voltada ao cuidado e ao bem-estar, em que mães poderão desfrutar de sessões de quick massage, registrar o momento com fotos impressas na hora e receber um mimo preparado especialmente para a data, fazendo de um passeio comemorativo uma experiência para toda a vida.

Vans celebra a "Autenticidade desde o dia um" com seleção "Matching Looks" para o Dia das Mães

Para o Dia das Mães, a Vans traz a campanha “Autenticidade Desde o Dia Um”, conectando gerações a partir do seu DNA “Off The Wall”. Estrelada por Mika e Lizzie, da família do atleta Cauan Madona, a iniciativa traduz o universo do skate para o cotidiano e reforça uma tendência crescente no varejo: o consumo guiado por identidade e pertencimento, especialmente em datas sazonais.

O portfólio combina ícones e novidades para sustentar essa narrativa. O destaque é o Vans Super Lowpro, de perfil baixo e estética vintage, ao lado do clássico Vans Old Skool V, pensado para composições “mãe e filho”.

RIOSUL e Bradesco Principal celebram o Dia das Mães com promoção exclusiva

De olho no Dia das Mães, o RIOSUL Shopping Center lança sua campanha “Compre & Ganhe” unindo duas frentes estratégicas: a parceria com o Bradesco Principal, patrocinador master da ação, e a colaboração com a icônica marca de utensílios Le Creuset.

Entre 27 de abril e 10 de maio, a cada R$ 800 em compras, clientes podem trocar notas fiscais por uma caneca exclusiva da marca francesa.

A mecânica, via Iguatemi One, transforma a jornada de compra em um gesto de afeto, alinhando conveniência, design e valor percebido em uma das datas mais relevantes do varejo.