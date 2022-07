Dia dos avós: entenda a origem da data comemorativa de 26 de julho

Nesta terça-feira, 26, é comemorado o Dia dos Avós, uma data para lembrar a importância das pessoas que geralmente são as mais queridas e respeitadas dentro de uma família. Os avós exercem papel importante em nossas vidas, devido a experiência e sabedoria que acumulam ao longo dos anos.

Qual a origem do dia dos avós?

A escolha de 26 de Julho para celebrar o dia dos avós possui origem bíblica. A data foi instituída pelo Papa Paulo VI, no século XX, para homenagear os pais de Maria, mãe de Jesus, chamados Ana e Joaquim.

Esses dois personagens históricos foram canonizados no século XVI pelo papa Gregório VIII por serem os avós de Jesus Cristo. Segundo a tradição cristã, mediante a uma ação milagrosa, o casal concebeu Maria, mesmo sendo estéreis.

Santa Ana e São Joaquim receberam muitas comemorações festivas em diversas datas, porém o papa Paulo VI determinou que dia 26 de Julho seria a data definitiva.

Dia de Santa Ana e São Joaquim é feriado?

O dia de Santa Ana e São Joaquim é feriado apenas nos municípios em que os santos são padroeiros. O dia 26 de Julho não é uma feriado nacional.

Veja a lista de municípios que é feriado:

Caicó (RN)

Feira de Santana (BA)

Mogi das Cruzes (SP)

Ponta Grossa (MG)

São Joaquim da Barra (SP)

Santana de Parnaíba (SP)

Brasília de Minas em Minas Gerais (MG )

Guidoval em Minas Gerais (MG )

Santana de Cataguases em Minas Gerais (MG )

São Tiago em Minas Gerais (MG )

Cianorte no Paraná (PR )

Luís Correia no Piauí (PI )

Ribeiro Gonçalves no Piauí (PI )

Poço Branco no Rio Grande do Norte (RN )

Joca Claudino na Paraíba (PB )

Carneiros em Alagoas (AL )

Mutuípe na Bahia (BA )

Areias em São Paulo (SP )

Sumaré em São Paulo (SP )

Faxinal dos Guedes em Santa Catarina (SC )

São Lourenço do Oeste em Santa Catarina (SC )

10 frases de pensadores sobre os Avós

Avós são mágicos, em qualquer tempo eles trazem de volta os sabores da infância. Amo. - Raquel Pfeifer

Somos as sementes dos sonhos de nossos avós. -Renata Machado Tupinambá - Rádio Yandê

Avós: Duas vezes mãe.

Duas vezes pai.

Duas vezes amor.

(R. Frandeschini)

⁠Amor dos avós nunca envelhece. E, mesmo quando precisa partir, nunca vai embora. - Tábita Martins - entaotabita

Queria ter com minha idade a ‪sabedoria‬ dos (meus) avós! - Ariádne Cristina de Arruda

Tomar café na casa dos nossos avós é uma desculpa disfarçada pra não esquecer da infância que tivemos. - Suelen Cardoso França

Os avós são como raízes que alimentam grandes árvores. - Rayane Araújo

Netos são gotas de esperança na forma de chuva miúda, que os avós adoram se molhar - Nino Carneiro

Os avós são a experiência vivida aos netos transmitida. - João Raúl Cotrim

Guardo no olhar das minhas avós uma infinidade de conhecimentos que me ensinam a lidar com as "feridas" da vida! - Nino Carneiro

