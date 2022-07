A Nasa anunciou na última quinta-feira, 21, que irá realizar uma missão inédita no lado oculto da Lua. Uma equipe liderada pela empresa americana Draper irá transportar um conjunto de cargas úteis de ciência e tecnologia para a cratera Schrödinger, uma bacia de impacto que fica exatamente nesse lado oculto.

Essa expedição é mais uma do programa Commercial Lunar Payload Serviços (CLPS) que visa o transporte para superfície da lua, instrumentos científicos, equipamentos e veículos. Dos oito contratos firmados neste programa, esse é o primeiro que mira esse outro lado da lua.

Segundo um comunicado da agência espacial, essa missão chamada Draper Series-2, tem pouso programado para o ano de 2025 e gira em torno de US$ 73 milhões (algo em torno de R$ 401 milhões).

O que a Nasa pretende fazer no lado oculto da lua?

A missão irá explorar uma região muito diferente das missões lunares do programa Artemis. Os astronautas irão trabalhar nas proximidades do polo sul, que fica no lado visível da Lua, o que permitirá uma ciência de maior abrangência.

Segundo o vice-diretor dessa missão científica da Nasa, a intenção é compreender a atividade geofísica nesse lado distante, dando uma compreensão mais profunda de nosso sistema solar e fornecer informações para as próximas expedições lunares.

Existem algumas complexidades na missão, conforme destaca o site Space.com. A expedição é para uma área fora de comunicação direta via rádio com a Terra, o que significa que todas as informações devem ser transmitidas para o nosso planeta por retransmissão via satélite.

Para resolver essa questão, a Draper planeja contratar a Blu Canyon Technologies para desenvolver dois satélites que serão implantados na órbita da lua, pouco antes da missão.

