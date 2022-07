Elon Musk se pronuncia sobre suposto caso com esposa de fundador do Google

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, afirmou no domingo, 24, que não foi o pivô do divórcio de Shanahan e Sergey Brin, um dos fundadores do Google.

A fala de Musk acontece após reportagem do jornal americano Wall Street Journal afirmar que Brin pediu separação depois de descobrir o caso entre Shanahan e o dono da SpaceX.

“Sergey e eu somos amigos e fomos a uma festa juntos ontem à noite! Eu só vi Nicole duas vezes em três anos, ambas com muitas outras pessoas ao redor. Nada romântico”, disse o bilionário em publicação em seu perfil do Twitter.

LEIA TAMBÉM: Por que casamentos hoje são os mais difíceis da História, segundo este professor



Os executivos do Google e da Tesla são amigos de longa data, inclusive com negócios em conjunto. Em 2008, por exemplo, Sergey investiu 500 milhões de dólares na Tesla, ajudando a montadora a manter seus negócios durante a crise global.

Musk criticou a reportagem e disse que não é a primeira vez que o jornal americano divulga casos inverídicos sobre ele. “O WSJ fez tantas peças de sucesso contra mim e contra a Tesla que perdi a conta! É embaraçoso para eles, francamente. Uma vez eles escreveram um artigo dizendo que o FBI estava prestes a me prender, então eu liguei para o FBI para perguntar o que estava acontecendo e eles disseram que o artigo do WSJ era uma total besteira”, tuitou.

Segundo o Wall Street Journal, o relacionamento entre Musk e a ex-mulher de Brin teria começado no final do ano passado, após o fundador da Tesla se separar da cantora Grimes, com quem teve dois filhos. Na época, o casamento de Shanahan e Brin já estava em crise, e os dois estavam separados, embora vivessem na mesma casa.