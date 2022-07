Marvel anuncia dois novos filmes dos Vingadores; veja o calendário completo

A Marvel Studios revelou no sábado, 23, durante a San Diego Comic-Con o calendário completo de lançamentos de filmes e séries do seu Universo Cinematográfico.

O produtor executivo do estúdio, Kevin Feige, anunciou o calendário completo da Fase 5 e 6 do MCU. A Marvel detalhou que os filmes da fase 4, 5 e 6 fazem parte da Saga do Multiverso.

Entre as principais novidades, estão dois novos filmes dos Vingadores: Vingadores: Dinastia Kang e Vingadores: Guerras Secretas. Os filmes chegam aos cinemas em 2025 e encerrarão a saga do Multiverso.

Além das novidades, a Disney reservou quatro datas de 2026 para longas da Fase 7 da franquia: 13 de fevereiro, 1º de maio, 24 de julho e 6 de novembro. Os títulos para essas datas não foram confirmados.

Filmes e séries da Fase 4 da Marvel

Eu sou Groot - 10 de Agosto

- 10 de Agosto She-Hulk: Defensora de heróis - 17 de agosto

- 17 de agosto Especial de Halloween - Sem data, 2022

- Sem data, 2022 Pantena Negra: Wakanda Forever - 11 de novembro

- 11 de novembro Guardiões da Galáxia: Especial de Natal - dezembro de 2022

Filmes e séries da Fase 5 da Marvel

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania - 17 de fevereiro de 2023

- 17 de fevereiro de 2023 Guardiões da Galáxia Vol.3 - 5 de maio de 2023

- 5 de maio de 2023 Invasão Secreta - meio de 2023

- meio de 2023 Echo - meio de 2023

- meio de 2023 As Marvels - 27 de julho de 2023

- 27 de julho de 2023 Loki 2ª temporada - Meio de 2023

- Meio de 2023 Blade - 3 de novembro de 2023

- 3 de novembro de 2023 Coração de Ferro - fim de 2023

- fim de 2023 Agatha - Coven Of Chaos - 2023/2024

- 2023/2024 Demolidor: Born Again - 2024

- 2024 Capitão América 4: New World Order - 3 de maio de 2024

- 3 de maio de 2024 Thunderbolts - 26 de julho de 2024

Filmes e séries da Fase 6 da Marvel

Quarteto Fantástico - 8 de novembro de 2024

- 8 de novembro de 2024 Vingadores: Dinastia Kang - 2 de maio de 2025

- 2 de maio de 2025 Vingadores: Guerras Secretas - 7 de novembro de 2025

Filmes e séries sem data