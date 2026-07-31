Tim Cook diz que Apple enfrenta 'restrições significativas' na cadeia de suprimentos

A Apple alertou que enfrenta severas restrições na cadeia de suprimentos que deverão afetar as vendas de iPhones e Macs nos próximos meses. O cenário evidencia os desafios que a companhia terá pela frente justamente no momento em que Tim Cook se prepara para deixar o comando da empresa após 15 anos à frente da operação.

Em sua última teleconferência de resultados como CEO, Cook afirmou estar mais otimista do que nunca em relação ao futuro da Apple. O executivo passará o cargo para John Ternus em setembro e destacou o potencial de crescimento da companhia nos próximos anos. O tom otimista, porém, contrastou com o diagnóstico apresentado pela liderança da empresa sobre as condições atuais do negócio.

“Estamos enfrentando restrições muito significativas neste momento, com flexibilidade limitada na cadeia de suprimentos”, afirmou Cook. Em outro momento da conferência, o executivo reconheceu que a empresa terá de lidar com dificuldades para atender à demanda devido aos gargalos de fornecimento.

Segundo reportagem da Fortune, a escassez afeta especialmente o acesso da Apple aos processadores avançados utilizados em seus smartphones e computadores, o que tende a limitar a capacidade de vendas da companhia. Como reflexo desse cenário, a empresa projetou uma desaceleração do crescimento do iPhone no trimestre atual.

iPhone domina receitas

Segundo as estimativas divulgadas pela Apple, as vendas do iPhone, responsável por cerca de metade da receita da companhia, deverão avançar em um ritmo de “meados da casa dos dois dígitos” no trimestre em andamento. A projeção representa uma desaceleração relevante em relação ao crescimento de 22% registrado pela linha no trimestre recém-encerrado. A receita total da empresa, por sua vez, deverá crescer entre 9% e 10% na comparação anual, abaixo da expectativa de 12% do mercado.

A companhia também informou que suas margens brutas tendem a sofrer pressão nos próximos meses. No trimestre encerrado em junho, a margem bruta ficou em 48% da receita, desconsiderando os efeitos positivos de reembolsos relacionados a tarifas comerciais.

A reação dos investidores foi imediata. As ações da Apple chegaram a recuar até 8% no pós-mercado após a divulgação dos resultados. Posteriormente, parte das perdas foi recuperada, mas o papel ainda operava em queda próxima de 6% em relação ao fechamento regular, de US$ 333,85.

Mesmo diante da pressão recente, a Apple continua sendo a empresa mais valiosa do mundo, com valor de mercado estimado em US$ 4,9 trilhões. As ações acumulam alta de 23% em 2026, desempenho que a coloca entre os destaques do grupo das gigantes de tecnologia neste ano.

De acordo com a Fortune, parte desse desempenho está relacionada ao fato de a companhia não participar diretamente da corrida bilionária por infraestrutura de inteligência artificial que elevou os investimentos de empresas como Meta, Google, Microsoft e Amazon. Embora tenha avançado mais lentamente no desenvolvimento de modelos próprios de IA, a Apple tem sido vista por investidores como uma companhia menos exposta aos gastos crescentes exigidos por esse mercado.

Ainda assim, a disputa por inteligência artificial também tem impactos indiretos sobre a fabricante do iPhone. A explosão na demanda por chips de memória utilizados em centros de dados voltados para IA provocou escassez de componentes e forte aumento de preços em toda a indústria.

Em junho, a Apple foi obrigada a reajustar os preços de Macs e iPads para compensar o aumento dos custos desses componentes. Durante a conferência, Cook classificou o atual cenário como uma situação extraordinária no mercado de memória. Segundo ele, a empresa enfrenta uma pressão sem precedentes sobre os preços desse tipo de insumo.

O executivo também destacou a elevada concentração do mercado global de memórias DRAM, dominado por Micron, SK Hynix e Samsung. Para Cook, um número maior de fornecedores ajudaria tanto na disponibilidade dos componentes quanto na estabilização dos preços. Sem dar detalhes, ele afirmou que a Apple está avaliando diferentes alternativas para enfrentar o problema.

Desafios da IA

Questionado sobre as iniciativas da companhia em inteligência artificial, incluindo a futura versão da Siri baseada em IA, Cook reforçou a estratégia de executar parte dos recursos diretamente nos dispositivos dos usuários. Segundo ele, essa abordagem pode se tornar um diferencial competitivo importante, especialmente entre consumidores que valorizam privacidade e segurança de dados.

Ao mesmo tempo, o executivo destacou que o avanço das ferramentas de IA poderá aumentar o uso do iCloud, fortalecendo o segmento de Serviços, atualmente a segunda maior divisão da Apple. No trimestre encerrado em junho, a unidade gerou receita de US$ 30 bilhões.

No balanço mais recente, a Apple informou receita de US$ 109,4 bilhões nos três meses encerrados em 30 de junho, resultado 16% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior e em linha com as expectativas do mercado. O lucro líquido alcançou US$ 29,8 bilhões, equivalente a US$ 2,02 por ação, acima da projeção de US$ 1,89 por ação feita por analistas. Segundo a companhia, cerca de US$ 0,11 desse resultado foi beneficiado por um reembolso relacionado às tarifas comerciais implementadas pelo governo Donald Trump.

Já o futuro CEO, John Ternus, participou da teleconferência, mas limitou-se à leitura de comentários preparados e não respondeu às perguntas dos analistas. Ainda assim, foi questionado sobre como enxerga o ambiente competitivo em um momento em que empresas como SpaceX e OpenAI avaliam o desenvolvimento de dispositivos de hardware baseados em inteligência artificial, potencialmente concorrentes dos produtos da Apple.

Em resposta, Ternus adotou um tom semelhante ao de Cook e afirmou que a companhia vê amplas oportunidades no cenário atual. Segundo ele, a Apple permanece focada em seus próprios planos estratégicos e encara com entusiasmo as transformações em curso no setor de tecnologia.