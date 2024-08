Vira-lata caramelo pode virar patrimônio cultural oficial do Brasil

Quando a nota de R$ 200 foi anunciada em 2020, muita gente defendeu que o vira-lata caramelo tinha que estampar as novas cédulas.

Não foi daquela vez, mas o amor pelo peculiar cãozinho continua forte. Prova disso é o projeto de lei criado para transformar o vira-lata caramelo – seu conceito e definição no imaginário popular – em patrimônio cultural oficial do Brasil.

O PL 1897/2023 visa transformar o vira-lata caramelo em manifestação cultural imaterial do Brasil. Aproveitando para reforçar os valores e a missão da marca, a Petlove fará uma petição online para solicitar maior celeridade na análise do PL pela Comissão de Cultura e aprovação na Câmara, bem como no Senado.

Vote no vira-lata caramelo!

A ação faz parte da campanha mais recente da empresa. Além da petição propriamente dita, a marca também mudou sua logo para refletir as cores do vira-lata caramelo e está montando uma ativação para este fim de semana.

Até o dia 4 de agosto, a unidade localizada na Rua Tutóia, na zona sul da capital paulista, contará com uma urna eletrônica em um espaço especial e reservado, simulando uma cabine eleitoral, aberta ao público e pronta para colher assinaturas dos interessados em apoiar a causa.

Campanha que celebra nossos pets vira-latas

A campanha #ORGULHOVIRALATA começa este fim de semana. O principal objetivo dela é desmistificar os preconceitos e reforçar que a mistura de raças e a pluralidade fazem do Brasil um país especial.

Afinal, o caramelo é sempre um cãozinho SRD, Sem Raça Definida, e 32% dos cães e 52% dos gatos brasileiros são animais SRD, segundo pesquisa da Quaest.

“Transformar o mundo em um lugar onde os pets possam ser mais felizes e saudáveis também diz respeito a valorizar as diferenças entre eles. Queremos celebrar o orgulho que temos do caramelo, do fiapo de manga, do sialata, do malhadinho e de todos os outros”, conclui André Romeiro, diretor de Marca da Petlove.

