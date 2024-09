Maior programa de adoção de pets do Brasil já ajudou mais de 83 mil cães a encontrar um lar

Um em cada três animais de estimação no mundo não tem um lar. São pelo menos 362 milhões de pets nessa situação, segundo um relatório recente da Mars Petcare, gigante global de nutrição animal. Por aqui, especificamente, cerca de 30 milhões de cães e gatos vivem nas ruas ou em abrigos à espera de adoção, o que representa 25% da população total desses bichinhos.

Para Sarah Bonadio, diretora de assuntos corporativos da Mars Petcare, o abandono é um problema complexo, muitas vezes ligado a fatores econômicos e culturais, além de estar cercado de desinformação. “No Brasil, a situação é ainda agravada pela falta de políticas públicas eficazes de controle populacional e identificação dos animais, educação sobre a guarda responsável e ambientes que recebam os pets”, argumenta.

É com a intenção de mudar este cenário que a companhia, por meio da consagrada marca de alimentos para cães PEDIGREE, está à frente de uma série de ações relevantes no Brasil nos últimos anos. A mais destacada é o programa PEDIGREE Adotar é Tudo de Bom, a maior iniciativa de adoção do país.

O programa está diretamente alinhado com o propósito da marca, A Better World For Pets (“Um mundo melhor para os pets”, em português). “Acreditamos que todos os cães são um ‘cão PEDIGREE’. Trabalhamos todos os dias para acabar com o abandono animal, para que todo cachorro possa ter a vida que merece.”

83 mil cães já ganharam um lar

O PEDIGREE Adotar é Tudo de Bom articula a colaboração entre ONGs, a PEDIGREE e a Ampara Animal, parceira do projeto. Nessa engrenagem, a marca não apenas doa alimentos para os animais resgatados mas também apoia campanhas de adoção e castração, promove eventos de conscientização, fornece materiais para a realização de eventos de adoção e ainda faz a auditoria das atividades realizadas pelas organizações.

Do outro lado, os parceiros envolvidos atuam na triagem, no cuidado e no encaminhamento dos animais para adoção, assegurando que estejam saudáveis e prontos para encontrar uma família. “E esse trabalho todo é reportado mensalmente para a PEDIGREE, para garantir que as ONGs do programa desempenhem um trabalho responsável e de qualidade”, esclarece a diretora.

Desde 2008, quando foi lançado, o PEDIGREE Adotar é Tudo de Bom já doou 2,3 mil toneladas de alimentos, ajudou mais de 1,6 mil entidades de protetores, apoiou pelo menos 13 mil eventos de adoção e auxiliou mais de 83 mil cães a encontrarem um lar amoroso.

Conexão entre ONGs e futuros tutores

Para avançar nessa jornada e reforçar o compromisso da marca com a causa, o PEDIGREE Adotar é Tudo de Bom lançou este ano uma importante ferramenta, a plataforma PEDIGREE Adotar. Parte da celebração dos 15 anos do projeto, o hub chegou para ampliar as oportunidades de adoção, conectando organizações de proteção animal e pessoas em busca de um pet.

Interessados em adotar só precisam se cadastrar no site para procurar o novo amigo. Registrado, o visitante pode facilmente pesquisar os pets – informando-se sobre tamanho, sexo, idade, localização e afins – para selecionar o animal com que mais de identifica. Então, o candidato a tutor preenche um formulário com dados sobre seu perfil (se mora em casa ou apartamento e se há crianças na família, por exemplo), que serão analisados pelas ONGs, que entrarão em contato para agendar possíveis visitas.

Por enquanto, o foco do site PEDIGREE Adotar é a cidade de São Paulo. Porém, a intenção é expandir o cadastro para organizações de outras regiões do Brasil conforme a ferramenta for ganhando tração.

Ter um pet é, claramente, transformador

Protagonista da causa no país, a PEDIGREE desenvolve ainda outras ações paralelas ao PEDIGREE Adotar é Tudo de Bom a fim de jogar luz no tema da adoção responsável de cães e mostrar quanto a relação humano-animal é benéfica para ambos. Um exemplo é a tocante ativação Retrato de Família, realizada em maio no Parque Villa-Lobos em São Paulo.

Famílias que passeavam com seus cães pelo local foram convidadas a fazer uma foto, primeiramente sem o pet. Depois, foi proposto um novo clique, desta vez acompanhado do bichinho. A mudança de energia foi imediata e surpreendente: todos mais sorridentes, visivelmente mais alegres do que na foto anterior, evidenciando como um cachorro é capaz de transformar vidas e momentos.

1 /5 (Adoção de pets: Brasil tem cerca de 30 milhões de cães e gatos vivem nas ruas ou em abrigos)

2 /5 (PEDIGREE Adotar é Tudo de Bom: programa da empresa é a maior iniciativa de adoção do país)

3 /5 (Conexão entre ONGs e tutores: iniciativa da PEDIGREE já ajudou mais de 83mil mil cães a ganharem um lar)

4 /5 (Ato de amor: interessados em adotar só precisam se cadastrar no site do projeto para procurar o novo amigo)

5/5 (Adoção em SP: por enquanto, o foco do site PEDIGREE Adotar é a capital paulista)

Outra ação recente da marca em São Paulo, que também tornou tangível o bem que um companheiro de quatro patas faz na vida de qualquer pessoa, foi a iniciativa Dia de Cão.

Para aliviar o estresse rotineiro dos paulistanos, a PEDIGREE instalou uma cabine misteriosa em plena Avenida Paulista com a frase “Dia de cão? Desabafe aqui e melhore o seu dia”. Sem saber o que as aguardava ali, as pessoas que entraram no confessionário compartilhavam seus problemas quando foram surpreendidas por um cãozinho cheio de carinho para dar.

O resultado foi emocionante: instantaneamente, o semblante de preocupação e cansaço deu lugar a muitos sorrisos, abraços e até lágrimas de alegria (confira no vídeo a seguir).

O objetivo com essas ações foi demonstrar, de maneira clara, como a adoção e o pet podem causar um impacto muito positivo na vida do ser humano. E, claro, quanto um lar e uma família podem impactar e mudar também a vida de um cão.

Nas redes sociais, os vídeos das iniciativas sensibilizaram os seguidores da marca, que se identificaram com as situações – os conteúdos tiveram os melhores resultados orgânicos na história do perfil de PEDIGREE no Instagram.

Um ato de amor, e também de responsabilidade

A executiva da Mars Petcare salienta que adotar um animal de estimação, em vez de comprar, é uma atitude que salva vidas. Afinal, quem adota está dando a um pet a oportunidade de viver em um lar amoroso e liberando espaço em abrigos para que outros animais possam ser resgatados.

“Além disso, a adoção promove a responsabilidade e a empatia, contribuindo para a construção de uma sociedade mais consciente e solidária. PEDIGREE incentiva a adoção porque acredita que todos os animais merecem um lar e que a felicidade que eles trazem para nossos dias é incomparável”, diz.

Porém, antes de levar um amigo de quatro patas para casa é preciso lembrar que a adoção responsável é um compromisso de vida. Por isso, é crucial a família avaliar se está mesmo preparada para atender às necessidades do bichinho, incluindo tempo, espaço, recursos financeiros e emocionais.

“Incentivamos todos a considerarem seriamente essa decisão e a se informarem sobre os cuidados necessários para que o novo membro da família tenha uma vida feliz e saudável. A adoção é um ato de amor e responsabilidade, que efetivamente transforma vidas, tanto do pet quanto da família adotante”, reforça Sarah Bonadio.