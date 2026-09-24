Sandy e Junior vão voltar? Anúncio para 2027 movimenta fãs nas redes sociais

RESUMO ＋ Sandy e Junior anunciaram nesta quinta-feira, 24, uma novidade prevista para 2027, em São Paulo, mas não revelaram o formato do projeto. Os irmãos afirmaram que divulgarão todos os detalhes em novembro. A publicação gerou especulações sobre uma possível volta da dupla aos palcos, encerrados em conjunto desde a turnê Nossa História, em 2019.

Sandy e Junior divulgaram um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira, 24, para anunciar que possuem uma novidade prevista para 2027, em São Paulo. Os irmãos, no entanto, não revelaram detalhes sobre o projeto e informaram que o anúncio completo será feito em novembro.

Na publicação conjunta, a dupla afirmou: "E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!". A mensagem não confirmou uma nova apresentação musical, mas gerou especulações entre fãs sobre uma possível retomada da parceria nos palcos.

Desde o encerramento da turnê Nossa História, em 2019, a possibilidade de uma nova reunião entre Sandy e Junior passou a ser um tema recorrente entre admiradores da dupla. Até o momento, os artistas não informaram se a novidade envolve shows, música ou outro formato de projeto.

Após a repercussão do anúncio, Sandy comentou a reação do público e interagiu com o irmão nas redes sociais. "Amando a reação! Obrigada, pessoal! Bora, Junior", escreveu a cantora.

Junior também respondeu aos comentários dos seguidores e manteve o mistério sobre o anúncio. O cantor, que atualmente participa do programa Estrelas da Casa como mentor do segmento Pop, publicou: "Surpresa! Hahahaha, por essa vocês não esperavam, né?!".

Última reunião da dupla aconteceu em 2019

A última grande apresentação conjunta de Sandy e Junior ocorreu em 2019, com a turnê Nossa História. O projeto celebrou os 30 anos da primeira apresentação profissional dos irmãos e reuniu músicas que marcaram diferentes períodos da trajetória da dupla.

A turnê chegou ao fim em 9 de novembro de 2019, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O encerramento reuniu um público estimado em 100 mil pessoas e marcou a conclusão de uma série de apresentações realizadas em diferentes cidades brasileiras.