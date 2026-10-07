Dia do Compositor: relembre 6 músicas que viraram hits com outros cantores

O Dia do Compositor Brasileiro, celebrado nesta quarta-feira, 7 de outubro, coloca em evidência os profissionais responsáveis por transformar histórias, sentimentos e ideias em canções. A data foi instituída oficialmente em 1983.

Na música brasileira, muitos compositores ficaram conhecidos por suas próprias carreiras, enquanto algumas de suas criações alcançaram outro patamar quando foram interpretadas por diferentes artistas.

A seguir, relembre cinco músicas que se tornaram conhecidas em interpretações de artistas diferentes de seus compositores:

'Evidências'

Poucas músicas são tão associadas a uma dupla quanto "Evidências", eternizada por Chitãozinho & Xororó. A canção, porém, foi composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle.

Lançada originalmente por José Augusto em 1989, a música ganhou uma nova dimensão quando foi gravada pela dupla sertaneja no início dos anos 1990.

Desde então, "Evidências" se transformou em um dos maiores clássicos do sertanejo brasileiro e passou a fazer parte do repertório de festas, shows e karaokês.

'Malandragem'

"Malandragem" é outro caso em que a voz do intérprete se tornou praticamente inseparável da música. O hit foi composto por Cazuza e Frejat e ficou marcado pela interpretação de Cássia Eller. A cantora lançou a faixa em 1994, no álbum "Cássia Eller", e ajudou a transformar a composição em um dos grandes sucessos de sua carreira.

'Como Nossos Pais'

A trajetória de "Como Nossos Pais" também mostra a força que uma interpretação pode dar a uma composição.

Escrita por Belchior, a música ganhou uma das versões mais conhecidas na voz de Elis Regina. A gravação fez parte do álbum "Falso Brilhante", lançado em 1976.

A interpretação de Elis ajudou a transformar a canção em um dos registros mais lembrados da música brasileira dos anos 1970.

'Escrito nas Estrelas'

"Escrito nas Estrelas" foi composta por Arnaldo Black e Carlos Rennó e ganhou sua primeira versão de grande repercussão na voz de Tetê Espíndola, em 1985.

Décadas depois, a canção ganhou uma nova geração de ouvintes. A cantora sertaneja Lauana Prado regravou "Escrito nas Estrelas" em 2023 e ajudou a levar a música novamente às paradas e às redes sociais.

'Meteoro'

Sorocaba, da dupla com Fernando, acumula mais de 300 músicas compostas ao longo da carreira e já apareceu entre os compositores com maior arrecadação de direitos autorais do país.

Entre as canções que escreveu, está "Meteoro", o primeiro grande sucesso de Luan Santana. A música acabou sendo entregue ao cantor porque, segundo o próprio Sorocaba, em entrevista ao UOL em 2016, avaliou que a composição combinava mais com o estilo de Luan do que com o seu próprio repertório.

'Calma'

Antes de conquistar o público como cantora, Marília Mendonça já era reconhecida como compositora no sertanejo. Entre as músicas que escreveu para outros artistas está "Calma", parceria com Elcio Di Carvalho, Gustavo Alves e Fred Willian, que foi gravada por Jorge & Mateus em 2015.

A faixa integrou o álbum "Os Anjos Cantam" e se tornou um dos sucessos da dupla, enquanto ajudou a consolidar o nome de Marília também como autora de hits do sertanejo.