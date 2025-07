Maria Bethânia anuncia novas datas para turnê de 60 anos; saiba quando acontece

A cantora Maria Bethânia anunciou nesta sexta-feira, 4, novas datas extras para sua turnê que celebra 60 anos de carreira, após os ingressos esgotarem rapidamente. Devido à alta demanda, foram incluídas apresentações adicionais no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

No Rio de Janeiro, os shows extras acontecerão nos dias 20 e 21 de setembro; em São Paulo, nos dias 18 e 19 de outubro; e em Salvador, no dia 16 de novembro.

Novas datas de shows confirmadas

A turnê solo de Maria Bethânia, que já passava por grandes capitais como Rio, São Paulo e Salvador, teve seus ingressos esgotados em poucas horas, o que motivou a inclusão dessas datas adicionais para atender à demanda do público.

Essa série de shows marca a comemoração dos 60 anos de carreira da artista, que promete um repertório que resgata momentos emblemáticos de sua trajetória.

Ingressos e condições de venda

Os ingressos para as novas datas estarão disponíveis em breve, seguindo as condições de venda já praticadas, com limites por CPF e opções de parcelamento para clientes de determinados bancos. Essa ampliação da turnê reforça o sucesso e a relevância contínua de Maria Bethânia na música brasileira.

A artista continua a encantar seu público com a riqueza de sua carreira e a promessa de um espetáculo inesquecível.