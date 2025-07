Frases de Dia do Amigo: 20 mensagens para celebrar e emocionar

Neste domingo, 20 de julho, é celebrado o Dia do Amigo, uma data para refletir sobre a importância das amizades e das pessoas que fazem parte de nossas vidas. Embora seja oficialmente comemorado no Brasil nesta data, o Dia do Amigo é reconhecido internacionalmente em 30 de julho.

Qual a origem do Dia do Amigo?

O Dia do Amigo teve sua origem na Argentina e, ao longo do tempo, foi sendo adotado por outros países. Criada pelo psicólogo e filósofo argentino Enrique Ernesto Febbraro, a data foi inspirada no evento histórico da chegada do homem à lua, em 20 de julho de 1969. Segundo Febbraro, aquele feito não representava apenas uma conquista científica, mas também uma chance de fazer novas amizades em outro lugar do universo.

A proposta foi bem recebida, e, em 1979, o governo argentino oficializou o “Dia do Amigo”. Nas décadas seguintes, outros países começaram a adotar a data, como o Uruguai, ainda nos anos 1970, o Peru e o México na década de 1980, e o Brasil nos anos 1990.

Dia Internacional da Amizade

A Organização das Nações Unidas (ONU) celebra o Dia Internacional da Amizade em 30 de julho. A data foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 2011, com o objetivo de promover a amizade entre povos, culturas e indivíduos, como forma de incentivar esforços pela paz mundial.

Veja a seguir 20 frases para celebrar o Dia do Amigo