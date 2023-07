Dia Internacional da Amizade: 10 frases para celebrar a data

Neste domingo, 30 de julho, é comemorado o Dia Internacional da Amizade. A data celebra os laços afetivos que transcendem fronteiras e culturas, promovendo a amizade, a empatia e a compreensão mútua. É uma ocasião para lembrar a importância dos amigos em nossas vidas e valorizar as relações que nos ajudam a crescer e prosperar.

O Dia Internacional da Amizade teve origem em 1958, em Paraguay, quando o Dr. Artemio Bracho propôs a criação de um dia especial para celebrar a amizade entre as nações, com o objetivo de promover a paz e a harmonia mundial. Em 27 de julho de 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou oficialmente a data de 30 de julho como o Dia Internacional da Amizade. Desde então, a celebração tem se espalhado por diversas partes do globo, com eventos, atividades e iniciativas que destacam o poder transformador da amizade.

Frases para o Dia Internacional da Amizade