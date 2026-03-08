Dia das Mulheres: 14 frases para enviar no WhatsApp

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é uma data dedicada ao reconhecimento das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo da história. O momento também serve para reforçar debates sobre igualdade de gênero, direitos e oportunidades.

A data foi instituída oficialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975 e, desde então, passou a ser marcada por reflexões sobre avanços e desafios enfrentados pelas mulheres em diferentes partes do mundo.

Além de debates e mobilizações, muitas pessoas também aproveitam o dia para enviar mensagens de carinho e reconhecimento para mães, irmãs, avós, tias e outras mulheres da família.

Com a popularização das redes sociais e aplicativos de mensagem, o WhatsApp se tornou uma das formas mais comuns de compartilhar homenagens.

A seguir, veja 14 frases para enviar no WhatsApp no Dia das Mulheres e celebrar a data.

Frases para enviar no Dia das Mulheres