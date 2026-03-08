Pop

Dia das Mulheres: 14 frases para enviar no WhatsApp

Veja mensagens curtas para homenagear mulheres neste 8 de março

DINAMARCA - Mulheres tiram selfie em marcha do Dia Internacional das Mulheres (Scanpix Denmark/Nikolai Linares/Reuters)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 8 de março de 2026 às 05h10.

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é uma data dedicada ao reconhecimento das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo da história. O momento também serve para reforçar debates sobre igualdade de gênero, direitos e oportunidades.

A data foi instituída oficialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975 e, desde então, passou a ser marcada por reflexões sobre avanços e desafios enfrentados pelas mulheres em diferentes partes do mundo.

Além de debates e mobilizações, muitas pessoas também aproveitam o dia para enviar mensagens de carinho e reconhecimento para mães, irmãs, avós, tias e outras mulheres da família.

Com a popularização das redes sociais e aplicativos de mensagem, o WhatsApp se tornou uma das formas mais comuns de compartilhar homenagens.

A seguir, veja 14 frases para enviar no WhatsApp no Dia das Mulheres e celebrar a data.

Frases para enviar no Dia das Mulheres

  1. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres da nossa família, que inspiram todos os dias.
  2. Que o Dia das Mulheres seja um momento de reconhecimento, respeito e gratidão.
  3. Às mulheres da nossa família, que transformam tudo com força e carinho, feliz 8 de março.
  4. Hoje celebramos a história, a coragem e as conquistas de cada mulher.
  5. Que nunca faltem oportunidades, respeito e igualdade para todas as mulheres.
  6. Feliz Dia das Mulheres para quem ensina, cuida e inspira todos ao redor.
  7. Que o respeito às mulheres seja lembrado e praticado todos os dias do ano.
  8. Para todas as mulheres da família: que seus sonhos continuem ganhando espaço.
  9. Se uma mulher avança, toda a sociedade avança junto.
  10. Que a luta por igualdade continue abrindo caminhos para as próximas gerações.
  11. Hoje é dia de celebrar a história e a força das mulheres que fazem parte da nossa vida.
  12. Às mulheres que fazem a diferença todos os dias, nossa admiração e respeito.
  13. Que cada mulher continue escrevendo sua própria história com coragem e liberdade.
  14. Feliz Dia das Mulheres para todas que inspiram e fortalecem nossa família.
