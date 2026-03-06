Dia da Mulher: 10 práticas de empresas para ampliar a equidade de gênero

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, o debate corporativo ultrapassa a representatividade numérica para focar na presença feminina em espaços de decisão.

Embora dados da B3 indiquem que mulheres ocupam apenas cerca de 19% das cadeiras em conselhos de administração no Brasil, um grupo de empresas líderes está acelerando essa curva através de metas de governança auditáveis.

A ascensão feminina deixou de ser uma pauta de intenções para se tornar um indicador estratégico de eficiência e qualidade nas decisões de longo prazo, refletindo a pluralidade da sociedade no C-Level.

Abaixo, os exemplos de como grandes grupos estão estruturando essa evolução na alta liderança:

Metas de governança e diversidade no Grupo Carrefour Brasil

No Grupo Carrefour Brasil, maior varejista do país e dono das bandeiras Atacadão, Carrefour e Sam’s Club, a agenda ganhou caráter estratégico.

A companhia estabeleceu a meta de alcançar 50% de mulheres na liderança em cargos de gestão até 2030; atualmente, elas representam 32% dessas posições.

No Comitê Executivo, três dos oito integrantes são mulheres — quase 40% da alta liderança: Nelcina Tropardi, vice-presidente de Assuntos Corporativos, Jurídico e ESG; Bérengère Guillemin, CFO; e Viviane Gaspari, CHRO — presença que reforça a integração do tema à estrutura decisória.

À frente das áreas de Assuntos Corporativos, Jurídico e ESG, Nelcina também lidera a agenda de diversidade.

“Diversidade não é um tema periférico. É parte da arquitetura de governança e da qualidade das decisões”, afirma, defendendo que empresas no longo prazo precisam refletir, na liderança, a pluralidade da sociedade.

A estratégia inclui a formação de novas lideranças. Criado em 2022, o programa Mulheridades já impactou mais de 3 mil colaboradoras e terá nova edição em 2026, com trilhas de desenvolvimento e mentorias. “O verdadeiro poder da liderança está na coerência”, avalia Nelcina.

A antecipação de metas de equidade no Grupo Pão de Açúcar

O GPA – Grupo Pão de Açúcar anunciou que atingiu a meta de 50% de mulheres em cargos de liderança (coordenação, posições de chefia operacional e gerência e acima), compromisso estabelecido para 2025 dentro de sua estratégia de diversidade, equidade e inclusão.

A conquista reflete uma agenda estruturada iniciada em 2016, com metas claras, monitoramento de indicadores, práticas de recrutamento inclusivas e programas de desenvolvimento que já impactaram mais de 2,7 mil colaboradoras, das quais quase 30% evoluíram na carreira.

Com as mulheres representando atualmente 48% da alta liderança (gerência e diretoria), a companhia projeta alcançar 50% até 2030, reforçando o compromisso de construir uma liderança mais diversa, alinhada às melhores práticas de governança corporativa e à pluralidade da sociedade brasileira.

O avanço consistente da Lojas Renner S.A.

Na mesma direção, a Lojas Renner S.A. também tem avançado de forma consistente na promoção da equidade de gênero.

Atualmente, as mulheres representam 64,9% do quadro de colaboradores, 61,9% das posições de liderança e 47,9% da alta liderança.

Elas ocupam ainda 37,5% das cadeiras no Conselho de Administração, 33% no Conselho Fiscal e 40% na Diretoria Estatutária, refletindo uma presença relevante também nos espaços de governança.

A companhia estabeleceu meta pública de alcançar 55% de mulheres na alta liderança até 2030 e é signatária do Women on Board desde 2020. A estratégia é estruturada pelo programa Plural, criado em 2021, que orienta as iniciativas de diversidade e inclusão em toda a organização.

Interseccionalidade e representatividade na Espaçolaser

No segmento de estética, a Espaçolaser - única empresa do setor listada na B3 - apresenta indicadores que rompem totalmente com os padrões do varejo tradicional.

Sob o comando da CEO Magali Leite, a companhia opera com uma força de trabalho composta por 95% de mulheres na liderança entre seus 4.600 colaboradores.

Esse protagonismo é refletido de forma piramidal: elas ocupam 90% dos cargos de liderança e detêm 50% das cadeiras do C-Level.

O grande diferencial estratégico, porém, reside na interseccionalidade: metade do quadro geral é formado por pessoas negras, e essa representatividade alcança 45% dos postos de comando ocupados especificamente por mulheres negras, consolidando a diversidade como a própria identidade do negócio.

Cultura e diversidade estratégica na Brazil Iron

Mariana Utsumi, controladora financeira e administradora do Conselho, e Tamara Frey, diretora de Gestão Corporativa, estão na Brazil Iron desde os primeiros passos da companhia.

Mariana atua nas frentes estratégica e administrativa do Conselho, enquanto Tamara liderou a estruturação da operação no Brasil, com papel decisivo na construção da cultura e do desenho operacional.

A presença das duas acompanha uma mudança cada vez mais visível na mineração: o avanço de mulheres na liderança em posições estratégicas.

Na Brazil Iron, a equidade é tratada como um compromisso permanente. Um exemplo foi a adesão ao movimento Women in Mining, em 2025, ainda na fase pré-operacional.

Sob liderança do RH e com apoio das demais áreas, a companhia estruturou seu plano de cargos e salários e conquistou a certificação GPTW nos últimos dois anos.

Para as executivas, a sustentabilidade do negócio passa pela diversidade de perspectivas e pelo fortalecimento das estruturas locais.

“Construir a estrutura da Brazil Iron no país desde o primeiro dia garantiu que a diversidade fosse um direcionamento real da nossa cultura”, afirma Tamara.

Mariana complementa: “A inovação na mineração só acontece quando trazemos pluralidade para a mesa de decisão.”

Programas de mentoria no Grupo Casas Bahia

O Grupo Casas Bahia superou recentemente a meta estabelecida para ampliar a presença feminina na liderança ao alcançar 35,8% de mulheres em cargos de gestão.

O resultado é sustentado por uma estratégia estruturada de desenvolvimento, que inclui a mentoria Dona de Si, iniciativa voltada à capacitação e ao fortalecimento da atuação estratégica de profissionais mulheres.

No primeiro ciclo, o programa registrou 87% de adesão do público elegível.

Ao todo, 952 colaboradoras participaram da jornada, das quais 664 concluíram todas as etapas da formação, um indicador que evidencia engajamento interno e reforça a consolidação da agenda de equidade na companhia.

Expansão e Brand Experience na Orla Rio

Em sintonia com as reflexões do Mês da Mulher sobre a presença feminina em posições de decisão, a Orla Rio, concessionária que administra mais de 309 quiosques e 27 postos de salvamento na orla do Rio de Janeiro, anuncia o fortalecimento da participação feminina em áreas estratégicas da companhia.

Entre os movimentos recentes, duas mulheres passam a ocupar posições de liderança: Renata Fernandes, que já atuou por cerca de 22 anos no Grupo Globo (Infoglobo e Editora Globo), chega para ocupar o cargo de Coordenadora de Captação de Projetos Especiais.

já Maíra Lucchese, que foi head de atendimento e, posteriormente, diretora de operações e atendimento na Take4Content, assume a gerência de Brand Experience.

Além das novas líderes, a Orla Rio também amplia sua estrutura nas frentes de Negócios, Publicidade e Comunicação com a chegada de Juliana Souza, que passa a atuar com foco em expansão e prospecção de parceiros; Janaína Costa, que reforça a frente de publicidade e projetos especiais junto a marcas e agências; e Soraia Corrêa, que assume no núcleo de Comunicação com foco em produção de conteúdo e storytelling institucional.

Conexão e desenvolvimento no Grupo Iter

O Grupo Iter, holding que administra o Parque Bondinho Pão de Açúcar, entre outras operações, conta com 46,3% do quadro total de colaboradores, segundo dados internos mais recentes, demonstrando um cenário próximo ao equilíbrio de gênero na organização.

A empresa ainda promove uma série de iniciativas internas que fortalecem o desenvolvimento e a presença feminina na companhia.

Entre elas está o projeto Bonde Delas, lançado em 2023, que nasceu como um espaço de conexão, escuta e fortalecimento entre as colaboradoras.

Atualmente, o projeto reúne mais de 70 integrantes e já impactou centenas de mulheres ao longo de seus encontros, abordando temas como liderança, autoconfiança, carreira e desenvolvimento pessoal.

Complementando esse movimento, a Mentoria Caminhos Diversos, lançada em 2024, já impactou mais de 20 profissionais, incluindo mulheres que buscam direcionamento para crescimento na organização.

O programa conecta participantes a lideranças, oferecendo orientação estratégica e apoio individualizado.

Cada mulher chega com uma demanda específica - seja transição de área, preparação para cargos de liderança ou fortalecimento de competências - e encontra suporte para construir caminhos mais alinhados às suas ambições.

A troca também transforma os mentores, fortalecendo uma cultura interna de escuta ativa e desenvolvimento contínuo.

Coca-Cola FEMSA Brasil e a aceleração de carreiras

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora do Sistema Coca-Cola no mundo em volume de vendas, tem ampliado iniciativas para fortalecer a presença feminina em posições estratégicas.

Com mais de 26 mil colaboradores diretos no Brasil, a companhia mantém programas de aceleração de carreira, política e metas públicas de diversidade, como alcançar ao menos 40% de mulheres em cargos de liderança até 2030.

Entre as frentes está o “Elas na Liderança”, voltado ao desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, que registrou índices de promoção e movimentação superiores a 70% entre as participantes.

A agenda inclui ainda ações de formação, mentorias, grupos de afinidade que promovem discussões sobre os desafios enfrentados por mulheres no ambiente corporativo e o Elas Business, rede que reúne lideranças femininas para a troca de experiências e discussão de agendas estratégicas, temas importantes para o negócio, além da promoção de networking.

Liderança e cultura na Seguros Unimed

Para Renata Ucha, Superintendente de Marketing da Seguros Unimed “Cuidar é mais do que um posicionamento estratégico para a Seguros Unimed, é a expressão do que somos e do que praticamos nas relações com as pessoas, em diferentes momentos da vida.

Para além da gestão dos nossos produtos, o apoio a iniciativas de esporte, lazer e cultura concretiza esse compromisso.

À frente do marketing da companhia, acredito que fortalecer essas frentes é contribuir de forma efetiva para o bem-estar e a qualidade de vida dos brasileiros”*.